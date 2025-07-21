НАБУ не пред'явили докази про "крота" ФСБ: реакція бюро на масові обшуки СБУ та підозри

Національне антикорупційне бюро України відкинуло заяву Служби безпеки про те, що керівництво установи начебто ігнорувало інформацію про "крота" Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Після перших підозр провели спільне розслідування, яке показало, що фігурант не знав, що передає дані російським спецслужбам.

Related video

Співробітник НАБУ потрапив у поле зору СБУ через події 10-річної давнини, ідеться у пояснення НАБУ на сторінці Facebook. Підозри стосуються його контактів з працівником Управління державної охорони, який попросив надати інформацію про певних громадян. Під час спільного розслідування НАБУ та СБУ не вдалось відшукати доказів, що ця людина свідомо працювала на противника. Крім того, правоохоронці не давали рекомендацій про відсторонення працівника від роботи, ідеться у заяві бюро.

Пояснення щодо можливого "крота" ФСБ з'явилось близько 19 год 21 липня. З'ясувалось, що питання щодо підозрілого співробітника підіймалось двічі. Перший випадок стався у серпні 2023 року. СБУ повідомила керівництву, що фігурант з 2012 по 2014 рік листувався з колишнім працівником УДО та передавав йому деякі дані. Українські спецслужби пояснили, що ця людина перебувала в Криму та була завербована ФСБ. Бюро долучилось до перевірки й встановило, що підозрюваний не знав про вербування співрозмовника.

"Жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено", — наголосили в НАБУ.

Після цього керівництво бюро запропонувало відсторонити фігуранта, але СБУ пояснило, що нічого не потрібно робити, щоб не завадити розслідуванню. У серпні 2024 року представник служби повідомив, що триває розслідування, але співробітник НАБУ не підозрюється. З того часу намагались кілька разів отримати офіційний документ про те, що людина непричетна до ФСБ, але відповіді не було, ідеться у заяві пресслужби.

"Жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає", — наголошується у дописі.

Обшуки СБУ в НАБУ — коментар пресслужби щодо "крота" ФСБ Фото: Скриншот

У наступному дописі на Facebook НАБУ спростувало підозри про начебто операцію прикриття для детективів, які виїхали за кордон. Вказується, що детективи виїхали для участі у заходах Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR) від Світового банку та ООН. Як доказ, додається запрошення на ці заходи.

"Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої "допомоги у втечі" чи "купе прикриття", — наголошується у заяві.

Обшуки СБУ в НАБУ — заява про детективів Фото: Скриншот Обшуки СБУ в НАБУ — документ-запрошення детективів Фото: Фото: Facebook | НАБУ

Обшуки СБУ в НАБУ — деталі

Реакції НАБУ на обшуки СБУ спершу публікувались на порталі установи, потім — на сторінці Facebook.

Вдень 21 липня НАБУ опублікувало перші пояснення щодо масових обшуків СБУ, про які стало відомо зранку 21 липня. Близько 11 год на порталі установи з'явилась заява про те, що з обшуком завітали до 70 осіб. Серед іншого, ішлося про участь у ДТП, підозри про співпрацю з РФ, порушення доступу до державної таємниці. Наголошувалось, що дії СБУ можуть "зірвати слідчі дії та триваючі розслідування".

"НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника", — ідеться у заяві бюро.

Ще одна заява бюро стосується інформації про розслідування щодо ДТП, до яких причетні працівники НАБУ. Відомство заявило, що ідеться про інциденти, які відбулись два-чотири роки тому. Працівники не ухилялись від відповідальності, допомагали постраждалим, не прикривались посадами, тому не ясно, наголошується у заяві пресслужби.

Обшуки СБУ в НАБУ — заява про ДТП та працівників бюро Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про масові обшуки СБУ в НАБУ, про які стало відомо зранку 21 липня. Служба безпеки заявила про затримання працівника бюро — детектива Руслана Магамедрасулова. Згідно з даними слідства, його батько начебто продовжує бізнес з РФ, а сам фігурант контактував з нардепом забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Пізніше служба повідомила про затримання "крота" ФСБ, який 60 разів продавав куратору персональні дані.

Нагадуємо, вдень 21 липня ДБР повідомила про вручення підозри трьом працівникам НАБУ через ДТП, які стались у 2021 та 2023 роках.