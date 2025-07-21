Справам три-чотири роки: ДБР вручило підозри працівникам НАБУ через старі ДТП (відео)
Троє працівників Національного антикорупційного бюро України отримали підозри у справах про участь у дорожньо-транспортних пригодах. В усіх справах є потерпілі, при чому один з них втратив ногу, а інша — отримала струс мозку та серйозні травми.
Фігурантів справ про ДТП можуть взяти під варту, заявили у Державному бюро розслідувань. Правоохоронці показали відео з наслідками інцидентів, до яких. як підозрюють, причетні працівники НАБУ. Бачимо, як одна машина на великій швидкості врізається в АЗС. Є також запис камери відеоспостереження, яка зафіксували момент збиття людини на пішохідному переході.
У заяві пресслужби НАБУ розповіли про три ДТП, які фігурують у розслідуваннях щодо працівників НАБУ. Перше ДТП сталось у момент, коли водій виїжджав з другорядної дороги на головну та врізався в авто, яке їхало головною. Машину знесло і вона зачепила випадкового перехожого. В підсумку чоловіку ампутували ногу, ідеться у заяв бюро. Друге ДТП сталось на 61 км траси Київ-Одеса: водій робив обгін на надвисокій швидкості, не впорався з керуванням і в підсумку врізався у будівлю АЗС. Постраждала пасажирка, яка отримала струс мозку, переломи, травми селезінки. Третя справа — збиття пішохода у Києві, який переходив дорогу на зелений колір світлофора. Наслідок — людина отримала травми середньої тяжкості, повідомили в ДБР.
Фігуранти отримали підозри за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правила дорожнього руху) за двома частинами. Частина 1 — є потерпілі з пошкодженнями середньої тяжкості, частина 2 — тяжке ушкодження: максимальне покарання — тюрма до восьми років. ДБР також пояснило, що працівникам НАБУ обиратимуть запобіжні заходи й, ймовірно, для двох будуть просити арешт.
Пресслужба відомства опублікувала кадри з вручення підозри фігурантам. Бачимо, що до двох працівників НАБУ завітали додому, а третього зустріли в офісному приміщенні.
Обшуки СБУ в НАБУ — яка реакція бюро
На сторінці Facebook НАБУ з'явився допис, який стосується справ про ДТП, згаданих ДБР. Вказано, що ідеться про старі інциденти, в яких дійсно фігурували працівники бюро. Два ДТП відбулось у 2021 році, одне — у 2023. Також зауважується, що фігуранти надали допомогу потерпілим, не тікали, допомагали розслідуванню, не використовували службове становище, щоб приховати порушення. В НАБУ риторично поцікавились, чому про ці справи згадали під час масових обшуків, які відбулись 21 липня, і чому людей хотіли б арештувати та відсторонити від роботи, попри "відсутність ризиків впливу на слідство". Бюро не уточнило тематику справам, якими займаються фігуранти підозр ДБР.
Зазначимо, зранку 21 липня медіа повідомили про серію обшуків СБУ в НАБУ. Джерела "РБК-Україна" повідомили, що може іти мова про співробітника бюро, батько якого має бізнес-контакти з РФ. Згодом правоохоронці заявили, що ідеться про затримання "крота" ФСБ РФ, який працював у центральному апараті НАБУ та продавав росіянам адреси держслужбовців. Пресслужби СБУ пояснила, що інформацію, отриману від агента, противник використовував для проведення терактів.
Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про нардепа-втікача Федора Христенка та про його можливу причетність до справ, по яких проводили обшуки у НАБУ.