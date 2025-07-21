Справам три-чотири роки: ДБР вручило підозри працівникам НАБУ через старі ДТП (відео)

Троє працівників Національного антикорупційного бюро України отримали підозри у справах про участь у дорожньо-транспортних пригодах. В усіх справах є потерпілі, при чому один з них втратив ногу, а інша — отримала струс мозку та серйозні травми.

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Фігурантів справ про ДТП можуть взяти під варту, заявили у Державному бюро розслідувань. Правоохоронці показали відео з наслідками інцидентів, до яких. як підозрюють, причетні працівники НАБУ. Бачимо, як одна машина на великій швидкості врізається в АЗС. Є також запис камери відеоспостереження, яка зафіксували момент збиття людини на пішохідному переході.

Обшуки СБУ в НАБУ - заява ДБР про справи з порушенням ПДР

У заяві пресслужби НАБУ розповіли про три ДТП, які фігурують у розслідуваннях щодо працівників НАБУ. Перше ДТП сталось у момент, коли водій виїжджав з другорядної дороги на головну та врізався в авто, яке їхало головною. Машину знесло і вона зачепила випадкового перехожого. В підсумку чоловіку ампутували ногу, ідеться у заяв бюро. Друге ДТП сталось на 61 км траси Київ-Одеса: водій робив обгін на надвисокій швидкості, не впорався з керуванням і в підсумку врізався у будівлю АЗС. Постраждала пасажирка, яка отримала струс мозку, переломи, травми селезінки. Третя справа — збиття пішохода у Києві, який переходив дорогу на зелений колір світлофора. Наслідок — людина отримала травми середньої тяжкості, повідомили в ДБР.

Фігуранти отримали підозри за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правила дорожнього руху) за двома частинами. Частина 1 — є потерпілі з пошкодженнями середньої тяжкості, частина 2 — тяжке ушкодження: максимальне покарання — тюрма до восьми років. ДБР також пояснило, що працівникам НАБУ обиратимуть запобіжні заходи й, ймовірно, для двох будуть просити арешт.

Пресслужба відомства опублікувала кадри з вручення підозри фігурантам. Бачимо, що до двох працівників НАБУ завітали додому, а третього зустріли в офісному приміщенні.

Обшуки СБУ в НАБУ - ДБР вручає підозру фігуранту Обшуки СБУ в НАБУ - ДБР вручає підозру фігуранту щодо ДТП Обшуки СБУ в НАБУ - ДБР спілкується з фігурантом щодо ДТП

Обшуки СБУ в НАБУ — яка реакція бюро

На сторінці Facebook НАБУ з'явився допис, який стосується справ про ДТП, згаданих ДБР. Вказано, що ідеться про старі інциденти, в яких дійсно фігурували працівники бюро. Два ДТП відбулось у 2021 році, одне — у 2023. Також зауважується, що фігуранти надали допомогу потерпілим, не тікали, допомагали розслідуванню, не використовували службове становище, щоб приховати порушення. В НАБУ риторично поцікавились, чому про ці справи згадали під час масових обшуків, які відбулись 21 липня, і чому людей хотіли б арештувати та відсторонити від роботи, попри "відсутність ризиків впливу на слідство". Бюро не уточнило тематику справам, якими займаються фігуранти підозр ДБР.

Обшуки СБУ в НАБУ - інформація про ДТП, в яких фігурують працівники бюро Фото: Скриншот

Зазначимо, зранку 21 липня медіа повідомили про серію обшуків СБУ в НАБУ. Джерела "РБК-Україна" повідомили, що може іти мова про співробітника бюро, батько якого має бізнес-контакти з РФ. Згодом правоохоронці заявили, що ідеться про затримання "крота" ФСБ РФ, який працював у центральному апараті НАБУ та продавав росіянам адреси держслужбовців. Пресслужби СБУ пояснила, що інформацію, отриману від агента, противник використовував для проведення терактів.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про нардепа-втікача Федора Христенка та про його можливу причетність до справ, по яких проводили обшуки у НАБУ.