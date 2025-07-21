Делам три-четыре года: ГБР вручило подозрения работникам НАБУ из-за старых ДТП (видео)

Трое работников Национального антикоррупционного бюро Украины получили подозрения по делам об участии в дорожно-транспортных происшествиях. Во всех делах есть пострадавшие, причем один из них потерял ногу, а другая — получила сотрясение мозга и серьезные травмы.

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Фигурантов дел о ДТП могут взять под стражу, заявили в Государственном бюро расследований. Правоохранители показали видео с последствиями инцидентов, к которым. как подозревают, причастны работники НАБУ. Видим, как одна машина на большой скорости врезается в АЗС. Есть также запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировали момент сбития человека на пешеходном переходе.

Обыски СБУ в НАБУ — заявление ГБР о делах с нарушением ПДД

В заявлении пресс-службы НАБУ рассказали о трех ДТП, которые фигурируют в расследованиях в отношении работников НАБУ. Первое ДТП произошло в момент, когда водитель выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в авто, которое ехало по главной. Машину снесло и она задела случайного прохожего. В итоге мужчине ампутировали ногу, говорится в заявлений бюро. Второе ДТП произошло на 61 км трассы Киев-Одесса: водитель совершал обгон на сверхвысокой скорости, не справился с управлением и в итоге врезался в здание АЗС. Пострадала пассажирка, которая получила сотрясение мозга, переломы, травмы селезенки. Третье дело — сбивание пешехода в Киеве, который переходил дорогу на зеленый цвет светофора. Следствие — человек получил травмы средней тяжести, сообщили в ГБР.

Фигуранты получили подозрения по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правила дорожного движения) по двум частям. Часть 1 — есть пострадавшие с повреждениями средней тяжести, часть 2 — тяжкое повреждение: максимальное наказание — тюрьма до восьми лет. ГБР также пояснило, что работникам НАБУ будут избирать меры пресечения и, вероятно, для двух будут просить арест.

Пресс-служба ведомства опубликовала кадры с вручения подозрения фигурантам. Видим, что к двум работникам НАБУ пришли домой, а третьего встретили в офисном помещении.

Обыски СБУ в НАБУ — ГБР вручает подозрение фигуранту Обыски СБУ в НАБУ — ГБР вручает подозрение фигуранту по ДТП Обыски СБУ в НАБУ — ГБР общается с фигурантом по ДТП

Обыски СБУ в НАБУ — какая реакция бюро

На странице Facebook НАБУ появилось сообщение, которое касается дел о ДТП, упомянутых ГБР. Указано, что речь идет о старых инцидентах, в которых действительно фигурировали работники бюро. Два ДТП произошло в 2021 году, одно — в 2023. Также отмечается, что фигуранты оказали помощь пострадавшим, не убегали, помогали расследованию, не использовали служебное положение, чтобы скрыть нарушения. В НАБУ риторически поинтересовались, почему об этих делах вспомнили во время массовых обысков, которые состоялись 21 июля, и почему людей хотели бы арестовать и отстранить от работы, несмотря на "отсутствие рисков влияния на следствие". Бюро не уточнило тематику дел, которыми занимаются фигуранты подозрений ГБР.

Обыски СБУ в НАБУ — информация о ДТП, в которых фигурируют работники бюро Фото: Скриншот

Отметим, утром 21 июля медиа сообщили о серии обысков СБУ в НАБУ. Источники "РБК-Украина" сообщили, что может идти речь о сотруднике бюро, отец которого имеет бизнес-контакты с РФ. Впоследствии правоохранители заявили, что речь идет о задержании "крота" ФСБ РФ, который работал в центральном аппарате НАБУ и продавал россиянам адреса госслужащих. Пресс-служба СБУ пояснила, что информацию, полученную от агента, противник использовал для проведения терактов.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о беглом нардепе Федоре Христенко и о его возможной причастности к делам, по которым проводили обыски в НАБУ.