Топ-агент России: нардеп от "ОПЗЖ" Христенко влиял на детективов НАБУ, – СБУ (видео)

Депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко обвиняют в государственной измене. После начала полномасштабного вторжения РФ он сбежал из страны и мог влиять на работу НАБУ.

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Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федора Христенко в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Парламентарий мог быть "топовым" агентом ФСБ РФ и отвечать за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Христенко заочно сообщили о подозрении по статьям о госизмене и злоупотреблении влиянием. После начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и влиял на работу бюро, сообщили в СБУ.

ФСБ завербовала Христенко еще во времена власти экс-президента Украины Виктора Януковича. Нардеп мог быть в тесных контактах с близким соратником беглого президента Юрием Иванющенко и с коллаборантом Арменом Саркисяном (Горловским), который погиб от взрыва в одном из элитных домов в Москве в начале 2025 года, отметили правоохранители.

"Христенко активно выполнял задачи российской спецслужбы во время Революции Достоинства. Для "Антимайдана" он задействовал подконтрольных частных перевозчиков для транспортировки "титушек", — отметила спецслужба.

Как Христенко влияет на НАБУ?

По данным следствия, сейчас Христенко общается с частью руководителей НАБУ. Среди них — один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого уже задержали сегодня по подозрению в ведении бизнеса и контактов с РФ.

В СБУ установили, что Магамедрасулова нардеп знал со времен совместного обучения в Донецком университете.

Также установлено, что Христенко был в контакте с главой подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения РФ, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле жены Христенко.

Скомаров влиять на результаты конкурса на занятие должности главы Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что детективы НАБУ якобы помогли в бегстве из Украины бизнесмену Геннадию Боголюбову. Два сотрудника бюро, подчиненные Скомарова, сопровождали его при пересечении госграницы: они ехали в соседнем купе поезда "для подстраховки".

Соответствующую спецоперацию, по данным следствия, также организовал Федор Христенко.

Во время обысков у Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, документы негласной слежки за фигурантами, анкеты кандидатов в детективы НАБУ. Все это доказывает российское влияние и системные утечки информации из антикоррупционного ведомства, заключила спецслужба.

Руководство НАБУ уже отреагировало на проведение масштабных обысков у своих детективов. Более детальную реакцию антикоррупционного ведомства на действия силовиков читайте в предыдущем материале Фокуса.

Фокус также писал о подозрении СБУ в отношении ряда детективов НАБУ. Один из них мог передавать России гостайны через окружение Януковича.