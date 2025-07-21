Топ-агент Росії: нардеп від "ОПЗЖ" Христенко впливав на детективів НАБУ, — СБУ (відео)

Депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенко звинувачують у державній зраді. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він утік із країни і міг впливати на роботу НАБУ.

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Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Федора Христенка на державній зраді. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Парламентарій міг бути "топовим" агентом ФСБ РФ і відповідати за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Христенко заочно повідомили про підозру за статтями про держзраду і зловживання впливом. Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і впливав на роботу бюро, повідомили в СБУ.

ФСБ завербувала Христенка ще за часів влади екс-президента України Віктора Януковича. Нардеп міг бути в тісних контактах із близьким соратником президента-втікача Юрієм Іванющенком і з колаборантом Арменом Саркісяном (Горловським), який загинув від вибуху в одному з елітних будинків у Москві на початку 2025 року, зазначили правоохоронці.

"Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Для "Антимайдану" він задіяв підконтрольних приватних перевізників для транспортування "тітушок", — зазначила спецслужба.

Як Христенко впливає на НАБУ?

За даними слідства, зараз Христенко спілкується з частиною керівників НАБУ. Серед них — один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого вже затримали сьогодні за підозрою у веденні бізнесу та контактів із РФ.

У СБУ встановили, що Магамедрасулова нардеп знав із часів спільного навчання в Донецькому університеті.

Також встановлено, що Христенко був у контакті з головою підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення РФ, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі дружини Христенка.

Скомаров впливатиме на результати конкурсу на зайняття посади голови Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що детективи НАБУ нібито допомогли у втечі з України бізнесмену Геннадію Боголюбову. Два співробітники бюро, підлеглі Скомарова, супроводжували його під час перетину держкордону: вони їхали в сусідньому купе поїзда "для підстраховки".

Відповідну спецоперацію, за даними слідства, також організував Федір Христенко.

Під час обшуків у Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, документи негласного стеження за фігурантами, анкети кандидатів у детективи НАБУ. Усе це доводить російський вплив і системні витоки інформації з антикорупційного відомства, підсумувала спецслужба.

Керівництво НАБУ вже відреагувало на проведення масштабних обшуків у своїх детективів. Більш детальну реакцію антикорупційного відомства на дії силовиків читайте в попередньому матеріалі Фокуса.

Фокус також писав про підозру СБУ щодо низки детективів НАБУ. Один із них міг передавати Росії держтаємниці через оточення Януковича.