НАБУ і САП можуть ліквідувати: генпрокурор отримає повноту влади, у Раді скандал, — нардепи

Низка нардепів повідомляє про фактичну ліквідацію системи антикорупційних органів в Україні. Захід стурбований кроками української влади та нагадує про продовження військової допомоги.

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У Верховній Раді планують ухвалити законопроєкт №12414 із поправкою щодо суттєвого обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП). Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

У зазначеній правці передбачається, що САП переходить у підпорядкування генерального прокурора України і дозволяє передавати справи за підслідністю НАБУ іншим правоохоронним органам під час воєнного стану, стверджує політик.

Крім цього, генпрокурор визначатиме, який прокурор стежитиме за розслідуваннями НАБУ. Генпрокурор зможе витребувати будь-яке провадження НАБУ і передати його іншому прокурору. Із законодавства приберуть норму про заборону забирати в бюро кримінальні провадження, зауважив Железняк.

Порядок денний парламенту на сьогодні, як пише нардеп, виглядає так:

Депутати ухвалять звернення до США про допомогу; Ліквідація НАБУ і САП.

"Красиво, ще й на 6-ту річницю після початку роботи Ради цього скликання", — додав він.

На думку нардепа Анастасії Радіної, вчорашні обшуки СБУ з можливим застосуванням фізичного насильства і винесення підозр співробітникам НАБУ стали тлом для повноцінної атаки на НАБУ і САП.

"Наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю катастрофічними", — повідомила вона.

Радіна звернула увагу, що законопроєкт №12414 зареєстрували 16 січня 2025 року. У 2014 році цього ж дня Верховна Рада ухвалила пакет законів, відомих як "диктаторські закони". Ухвалені документи суттєво обмежили права і свободи українців.

Позиція НАБУ

У НАБУ і САП упевнені, що законопроєкт №12414 фактично знищує незалежність антикорупційних інституцій.

Законопроєкт передбачає, що генеральний прокурор може закрити розслідування на вимогу сторони захисту, сам розв'язує суперечки про підслідність, самостійно підписує підозри топчиновникам. Керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів.

"У разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури", — вказують у відомстві.

Антикорупційна інфраструктура України, яку вибудовували з 2015 року, буде зруйнована.

"Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", — .

Посли G7 і ЄС стурбовані

Посли країн "Групи семи" (G7) занепокоєні тим, що відбувається навколо НАБУ і САП, і вимагають зустрічей із керівництвом України для обговорення ситуації. Дипломати вже зустрілися з представниками НАБУ і тепер мають намір обговорити всі події з урядом.

"У нас є спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інститути та належне управління. Ми цінуємо наші партнерства в Україні та спільну боротьбу з корупцією", — заявили в G7.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вказала що зараз важливо зберегти досягнення України в реформах, щоб Захід продовжив військову допомогу.

"Україна досягла величезного прогресу в реформах. Особливо у воєнний час, захищаючись від російської агресії. Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом", — наголосила Матернова.

Зазначимо, що НАБУ і САП — це два взаємопов'язаних органи, мета яких боротися з корупцією у вищих ешелонах української влади. НАБУ розслідує корупційні злочини, а САП здійснює процесуальне керівництво в них і підтримує обвинувачення в суді.

Відомства співпрацюють на всіх етапах розслідування і судового розгляду. Обидві структури фінансуються з бюджету України, а також грантами і техдопомогою від міжнародних партнерів.

Обшуки у співробітників НАБУ — як вони проходили?

Співробітники Служби безпеки України та Офісу генпрокурора 21 липня влаштували серію обшуків у різних регіонах України у кількох детективів НАБУ, яких підозрюють у державній зраді.

Спецслужба заявляла про факти неофіційного впливу російських агентів на НАБУ. Як стверджується, депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко міг впливати на роботу відомства, перебуваючи за кордоном.

У СБУ також повідомляли, що глава регіонального управління НАБУ Руслан Магамедрасулов допомагав своєму батькові продавати коноплю в російський Дагестан.

У НАБУ заявили про проведення майже 70 обшуків щодо щонайменше 15 працівників органу.