Революция на дорогах Украины отменяется: что не так поняли СМИ в изменениях правил вождения

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Внимание! СМИ снова все перепутали.

ПДД — Правила дорожного движения — никто в Украине не меняет. Они гармонизированы с Венской конвенцией о дорожном движении, поэтому особо изменить их невозможно.

Однако сейчас активно разгоняют новость о том, что изменения в Правила предусматривают "отмену +20 км/ч". На самом деле речь идет изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас превышение до 20 км в час не несет финансовой санкции, хотя фактически является нарушением. Эти "20 км" предусмотрели в советские времена, потому что не было технической возможности сделать авто, где спидометр не имел сильной погрешности, когда реальная скорость одна, а на спидометре другая. Даже сейчас, если установить на современное авто шины, не предусмотренные заводом-изготовителем, спидометр будет врать — от 2 до 10 км в час. Если больше — то надо срочно на СТО, а не по дорогам ездить. Именно поэтому предлагают заменить "+20" на "+10".

Теперь относительно скорости. ПДД требуют не просто соблюдения разрешенной скорости, а выбора безопасной. Это когда водитель контролирует авто и способен мгновенно среагировать на опасность с учетом погодных факторов и дорожного покрытия и других условий (ремонт дороги или высокая вероятность пешехода на краю дороги).

Сам по себе вопрос допуска не является проблемой. СМИ и блогеры снова пошли не туда. Обсуждать нужно именно организацию дорожного движения — чтобы как можно больше дорог в населенных пунктах были безопасными (не пересекались с нерегулируемыми переходами, велодорожки были отделены от дороги для авто и т.д.) и была возможность повесить знак "80". А ехать "50+10" или "50+20" — это лишь вопрос привычки, которая формируется за несколько дней ("две-три недели, не больше").

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