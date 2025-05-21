Камеры автофиксации в Украине будут выявлять проезд на красный сигнал светофора

МВД расширит функционал камер автофиксации нарушений ПДД. Вскоре они смогут выявлять не только нарушение скоростного режима, но и проезд на красный свет.

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Об этом сообщает сайт Autogeek.

О новой функции камер автоматической фотовидеофиксации рассказала на форуме "За безопасные дороги в Украине" начальница отдела администрирования системы автоматической фиксации ГУ "Центр инфраструктуры и технологий МВД" Ануш Билошицкая.

По ее словам, полицейские камеры смогут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора до конца нынешнего года. Сейчас идет тестирование и настройка комплексов автофиксации, чтобы они могли работать с этими нарушениями.

Стоит отметить, что новую функцию получат уже установленные камеры автоматической фотовидеофиксации — они подготовлены к этому и не требуют дополнительного оборудования.

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Сейчас в Украине работает 340 камер автофиксации нарушений ПДД. Большинство из них выявляют превышение скорости, однако также есть камеры, которые фиксируют проезд по полосе для общественного транспорта (одна из них установлена на бульваре Николая Михновского в Киеве).

Напомним, что штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора в Украине составляет 510 гривен.

Между прочим, ранее в Украине мототехнике разрешили проезд по полосам для общественного транспорта.

Также Фокус писал, что в Украине начали устанавливать новые "изумрудные" светофоры.