В Украине изменили процедуру обязательного техосмотра авто: что стоит знать водителям
Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра в Украине. Усилен контроль за соблюдением процедуры, а ее стоимость возрастет.
Соответствующее постановление Кабинета Министров №286 вступило в силу с 19 мая.
Нормативный акт оптимизирует проведение обязательного технического контроля. В частности, теперь техосмотр в Украине будут фиксировать не только на фото, но и на видео. Ранее во время военного положения видео фиксацию не проводили.
В постановлении регулируется порядок проведения фиксации. Фото- и видеоматериалы должны быть четкими, хорошо освещенными и содержать дату, которая должна совпадать с датой в протоколе техконтроля.
Также создается общегосударственная база данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств. Кроме того, с 1 июня 2025 года техосмотр в Украине подорожает.
Стоимость обязательного техконтроля транспорта:
- для легковых и легких коммерческих авто полной массой до 3,5 тонны — с 1050 до 1700 гривен;
- для грузовых авто массой более 3,5 тонны и автобусов — с 1500 до 2300 гривен;
- для прицепов и мотоциклов — до 2300 гривен;
- проверка цифровых тахографов — с 1200 до 1600 гривен;
- внесение отметки МСТО (международного сертификата техосмотра) — с 300 до 500 гривен.
Напомним, что сейчас техосмотр в Украине обязателен не для всех, а только для грузовых автомобилей, спецтехники и транспорта, который используют для регулярной перевозки пассажиров (автобусы, такси). Общий техосмотр авто обещают ввести после окончания военного положения.
Периодичность техосмотра в Украине:
- легковые авто в возрасте от 2 лет (которые используются в такси) — ежегодно;
- грузовые авто в возрасте от 1 года — ежегодно;
- грузопассажирские автомобили массой до 3,5 тонны в возрасте от 2 лет — раз в 2 года;
- автобусы, которые эксплуатируются более 2 лет — раз в 6 месяцев;
- колесные тракторы, которые эксплуатируются более 2 лет — раз в 2 года;
- спецавтотранспорт — ежегодно;
- колесный транспорт, используемый для перевозки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов — 1 год со дня производства, затем — раз в 6 месяцев.
Штраф за отсутствие техосмотра составляет 340 гривен, а при повторном нарушении в течение года возрастает до 850-1700 гривен. Также нарушителям может грозить запрет эксплуатации авто или лишение лицензии перевозчика.
Между прочим, в Украине вскоре изменят и процедуру сдачи экзаменов на водительские права.
Также Фокус писал, что бумажные медицинские справки для водителей будут отменены.