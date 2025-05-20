В Украине изменили процедуру обязательного техосмотра авто: что стоит знать водителям

Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра в Украине. Усилен контроль за соблюдением процедуры, а ее стоимость возрастет.

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Соответствующее постановление Кабинета Министров №286 вступило в силу с 19 мая.

Нормативный акт оптимизирует проведение обязательного технического контроля. В частности, теперь техосмотр в Украине будут фиксировать не только на фото, но и на видео. Ранее во время военного положения видео фиксацию не проводили.

В постановлении регулируется порядок проведения фиксации. Фото- и видеоматериалы должны быть четкими, хорошо освещенными и содержать дату, которая должна совпадать с датой в протоколе техконтроля.

Также создается общегосударственная база данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств. Кроме того, с 1 июня 2025 года техосмотр в Украине подорожает.

Стоимость обязательного техконтроля транспорта:

для легковых и легких коммерческих авто полной массой до 3,5 тонны — с 1050 до 1700 гривен;

для грузовых авто массой более 3,5 тонны и автобусов — с 1500 до 2300 гривен;

для прицепов и мотоциклов — до 2300 гривен;

проверка цифровых тахографов — с 1200 до 1600 гривен;

внесение отметки МСТО (международного сертификата техосмотра) — с 300 до 500 гривен.

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Напомним, что сейчас техосмотр в Украине обязателен не для всех, а только для грузовых автомобилей, спецтехники и транспорта, который используют для регулярной перевозки пассажиров (автобусы, такси). Общий техосмотр авто обещают ввести после окончания военного положения.

Периодичность техосмотра в Украине:

легковые авто в возрасте от 2 лет (которые используются в такси) — ежегодно;

грузовые авто в возрасте от 1 года — ежегодно;

грузопассажирские автомобили массой до 3,5 тонны в возрасте от 2 лет — раз в 2 года;

автобусы, которые эксплуатируются более 2 лет — раз в 6 месяцев;

колесные тракторы, которые эксплуатируются более 2 лет — раз в 2 года;

спецавтотранспорт — ежегодно;

колесный транспорт, используемый для перевозки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов — 1 год со дня производства, затем — раз в 6 месяцев.

Штраф за отсутствие техосмотра составляет 340 гривен, а при повторном нарушении в течение года возрастает до 850-1700 гривен. Также нарушителям может грозить запрет эксплуатации авто или лишение лицензии перевозчика.

Между прочим, в Украине вскоре изменят и процедуру сдачи экзаменов на водительские права.

Также Фокус писал, что бумажные медицинские справки для водителей будут отменены.