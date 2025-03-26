В Украине планируют отменить медицинские справки для водителей: чем их заменят

Медицинские справки для водителей планируют заменить электронным заключением. Информацию о состоянии здоровья водителя будут брать из базы данных ЭСЗО.

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Медицинская справка для водителей в Украине может стать историей. Новый законопроект №13131, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, предлагает отменить ее. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Проект закона предлагает заменить бумажные справки о медосмотре водителей (форма 083/о) на электронное медицинское заключение для получения водительских прав.

Вместо бумажной справки предлагают ввести электронное заключение Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Информация о состоянии водителя будет браться из центральной базы данных Электронной системы здравоохранения (ЭСЗО). Кстати, согласно недавно принятому закону №12066, именно ЭСЗО автоматически обменивается данными с реестром военнообязанных "Оберіг".

По мнению авторов законопроекта, новые правила позволят отказаться от устаревших медицинских справок и получать более полную информацию о состоянии здоровья водителя.

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Водителей для медосмотра планируют разделить на две группы. В первую категорию войдут лица с правами категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ (мототехника и легковые авто), во вторую — водители с правами категорий С, СЕ, СИ, С1Е, D, DЕ, D1 и D1Е (грузовые авто и автобусы).

По результатам осмотра водитель или кандидат в водители будет получать электронное медицинское заключение о допуске или недопущении к управлению транспортными средствами. При необходимости в нем будут указывать условия допуска к управлению транспортом.

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