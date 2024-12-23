Обжаловать заключение будет сложнее: как цифровая ВВК повлияет на мобилизацию

Верховная Рада приняла закон о цифровой ВВК — теперь заключение комиссии будет автоматически передано в базу "Оберіг". Фокус выяснил, решает ли этот закон актуальные проблемы системы мобилизации.

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Верховная Рада приняла законопроект №12066, который вводит цифровую военно-врачебную комиссию (ВВК). Этот закон предусматривает автоматическую передачу данных медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных "Оберіг".

В частности, в статью 24-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении будут внесены изменения, которые позволят передавать медицинские данные пациентов в Реестр военнообязанных, что станет исключением из действующего запрета на передачу такой информации.

Во время обмена информацией, предусмотренного новым законом, доступ к медицинским данным пациентов не разрешается, за исключением передачи Министерству обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров. Эти данные будут использоваться для определения пригодности лиц к выполнению воинского долга и внесения их в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Цель этой передачи — обеспечение национальной безопасности и обороны, указано в изменениях к закону.

Однако, в выводах Главного юридического управления Верховной Рады было указано, что процедура внесения в реестр информации, включая результаты медосмотров, не имеет прямой связи с обеспечением национальной безопасности и обороны. Несмотря на это замечание, народные депутаты проигнорировали указанные риски и приняли закон.

Согласно новым изменениям в Закон "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", Министерство здравоохранения обязано передавать в реестр "Оберіг" данные о результатах медицинских осмотров, проводимых для определения пригодности к выполнению воинского долга.

Передача этой информации будет происходить путем электронного взаимодействия между электронной системой здравоохранения и реестром "Оберіг" через платформу "Трембіта".

Передача заключения ВВК автоматически: что меняет закон

Председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил Фокусу, что закон предусматривает, что в реестр военнообязанных будут из реестра ВВК будут поступать слова — или годен или не годен. О болезнях военнообязанных в этот реестр информация поступать не будет.

"То есть заключение ВВК автоматически будет передано в Единую базу военнообязанных. Это нужно, чтобы выводы, так сказать, не менялись или не терялись по дороге в ТЦК", — говорит Федиенко.

Принятый закон не решает одну из главных проблем связанных с ВВК — игнорирование врачами реального состояния здоровья человека. Медики очень часто закрывают глаза на болезни военнообязанных, чтобы мобилизовать как можно больше людей.

Последний такой скандальный случай произошел в Киеве. Мужчину мобилизовали несмотря на рассеянный склероз. ВВК сделали в экспресс режиме, игнорируя анамнез и диагноз и тут же отправили мужчину в учебный центр. И вот таки проблемы все еще не решаются. Однако заключение ВВК теперь автоматически будет передаваться в Единую базу военнообязанных.

По словам Федиенко, остается проблема приказа Министерства обороны 402, который регламентирует работу военно-врачебных комиссий. А именно в вооруженные силы Украины могли мобилизовать, и мобилизовали ВИЧ-инфицированных, людей с различными формами туберкулеза, с психическими формами, а также тех, кто употребляет опиоиды. И пока никакие существенные изменения по этому направлению не происходят. МО игнорирует предложенные предложение по изменениям этого постановления.

Цифровизация ВЛК: какие риски

По словам адвоката Ростислава Кравца, новый закон не влияет на мобилизацию или процесс перевода ВВК. Система автоматической передачи данных ничего не меняет в этом аспекте.

"Закон не определяет четких сроков для внесения данных в реестр. Например, если решение принято сегодня, сколько времени понадобится, чтобы его внесли в реестр? Это может длиться даже полгода, ведь процедура неурегулирована", — говорит Фокусу Кравец.

Также возникает вопрос об обжаловании заключения ВВК. Если Центральная военно-врачебная комиссия (ЦВВК) примет решение, которое опровергает предыдущее (например, лицо было неправильно признано годным или непригодным), то как это повлияет на реестр? Будет ли предыдущая информация удалена? Также не понятно, как будут решаться ситуации, когда из-за ошибок или нарушения процедуры данные должны быть изменены.

"Это ничего принципиально не меняет. Основная цель — создать видимость прогресса, чтобы снизить напряжение в обществе. Реальный результат — это очередные расходы на IT-разработки, новый реестр с сомнительной безопасностью, а также возможности для отдельных компаний заработать на этом значительные средства", — считает адвокат.

Напомним, военный хирург с позывным "Кельт" раскритиковал работу ВВК. По его словам, на фронте только что мобилизованных приходится лечить, отправлять на перекомиссию, увольнять из части. Тем временем подразделение теряет бойца, а военные врачи тратят время, которое могли бы потратить на помощь раненым.

Ранее Фокус разбирал тему безнаказанности ТЦК, и почему украинцы сами виноваты в том, что военкомы нарушают закон и права людей.