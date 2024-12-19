ВВК признала годным: киевлянка рассказала, как мобилизовали ее брата с рассеянным склерозом

По словам сестры, мужчине провели "экспресс-ВЛК" и уже на следующий день отправили на учения. Однако там от мобилизованного отказались из-за его диагноза.

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Украинка пожаловалась, что ее брата пытались мобилизовать несмотря на рассеянный склероз. Об этом известно из публикации Валерии Черненко в Facebook от 19 декабря.

Она рассказала, что позавчера (17 декабря) ее брата забрали работники Оболонского районного ТЦК. У мужчины, по словам сестры, диагностированы рассеянный склероз и неврит зрительного нерва.

"Это аутоиммунное прогрессирующее заболевание с высокой степенью инвалидизации, а не "просто немного забывчивый парень". ВВК признало его годным. Даже не ограниченно годным. Экспресс-ВВК, конечно. Невролог сказала, что он купил справку", — поделилась она.

Пост Валерии Черненко от 19 декабря Фото: Скриншот

Черненко отметила, что в тот же день брата отвезли в сборный пункт, а уже на следующий день — в учебный центр Черкасской области.

"Однако местный врач отказалась брать человека с тяжелым заболеванием. Адвокаты разводили руками и предлагали жалобы, предупреждая, что это месяцы, которые он будет служить. И еще взятки, конечно. Говорили что с ДВРЗ выйти нереально", — пояснила она.

По словам украинки, сборный пункт "выглядит как тюрьма с ограниченными свиданиями". Она пожаловалась на питание и отсутствие душа, отметив, что военнообязанные, от которых отказалась часть, остаются там на месяц. Брату сказали, что врача там нет, однако оказалось, что есть.

"Врачи подняли шум, что им привезли человека с таким диагнозом. Честные и смелые, спасибо им за это. Параллельно через правозащитников подключили уже МОУ", — написала Черненко.

Обнародованное Валерией Черненко фото Фото: Валерия Черненко / Facebook

Она сообщила, что в результате после медкомиссии мужчине дали отсрочку. Его привезли в ТЦК, в котором "до последнего" не признавали выводы медиков и не отпускали мобилизованного.

"Кстати, они забрали оригиналы всех исследований и медицинских справок. Вечером отпустили. 3 дня, как в тумане. Без сна и на телефоне", — добавила украинка.

Она отметила, что с человека с таким диагнозом не только не было бы пользы, но и он мог бы подвести других. Женщина выразила соболезнования военнообязанным с подобными заболеваниями, которые не имеют возможности себя защитить.

В комментариях Черненко уточнила, что ее брат — призывного возраста и не обновил военно-учетные данные, потому что "хотел приходить с повторными исследованиями, а они раз в полгода".

Комментарий Валерии Черненко под постом Фото: Скриншот

Фокус разобрался в деталях

Из обнародованных женщиной документов известно, что ВВК Оболонского РТЦК признала Евгения Черненко годным к военной службе, при этом указав в графе для диагнозов дебют рассеянного склероза и остеохондроз. Заместителем комиссии указан Богдан Мацюк. В системе Helsi действительно есть врач-хирург Богдан Мацюк, который работает в Оболонском районе Киева. Не известно, тот ли это самый медик.

Обнародованное Валерией Черненко фото Фото: Валерия Черненко / Facebook

По данным Запорожской областной клинической больницы, дебют рассеянного склероза диагностируют в 15-30 лет. Самыми распространенными проявлениями болезни являются: слабость в конечностях, ухудшение зрения (например, двоение предметов), снижение чувствительности в разных участках тела и нарушение координации движений. Без лечения недуг прогрессирует, 100%-му лечению он не поддается.

По информации Институтами вертебрологии и реабилитации, остеохондроз обычно развивается уже после 30 лет. Речь идет о дегенеративно-дистрофических изменениях, которые чаще всего происходят в хрящевых тканях позвоночника. Среди симптомов такие: постоянная боль в спине, усиление боли при движениях и нагрузке позвоночника, спазмы мышц спины и ухудшение подвижности позвоночника.

В Оболонском РТЦК на момент публикации материала не комментировали ситуацию. Стоит отметить, что после огласки ситуации Черненко сделала свою страницу в соцсетях приватной, поэтому теперь ее пост недоступен.

Профиль Валерии Черненко Фото: Скриншот

Напомним, 19 декабря в соцсетях появились кадры, на которых работники ТЦК и полиции "выкуривают" человека из машины, они запустили туда газ и подожгли его. В Минобороны категорически осудили незаконные действия и пообещали провести проверку.

Впоследствии появилась реакция Национальной полиции. В ведомстве рассказали, что патрульных с видео отстранили от службы.