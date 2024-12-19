Полицейских, которые вместе с ТЦК "выкуривали" мужчину из авто в Вышгороде, отстранили от работы

Мужчины в военной форме и полиция пытались заставить выйти мужчину из авто в Вышгороде, подавая в салон газ.

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В сети распространяют видео на котором мужчины в военной форме вместе с полицией задувают газом салон автомобиля и поджигают его, якобы чтобы заставить выйти из него водителя. Инцидент произошел на Киевщине возле Вышгорода. Сейчас появилась реакция Нацполиции Киевской области и Минобороны Украины.

Инцидент в Вышгороде

В Нацполиции отметили, что видео нашли во время мониторинга соцсетей. И действия сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины, являются недопустимыми. По информации местных жителей, вероятно, инцидент произошел во время оповещения населения для обновления контактных данных.

"По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей", — заявили в Нацполиции.

В пресс-службе Минобороны заявили, что категорически осуждают любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.

"Относительно инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации", — заверили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

"Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным силам и сектору безопасности. Спасибо гражданам за внимательность и сотрудничество", — отметили в пресс-службе.

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