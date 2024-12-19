Украинцы рассказали о своем доверии к работникам ТЦК: что показал опрос (фото)

Самый высокий уровень доверия украинцы выражают военным на передовой, а также ветеранам АТО (ООС) и ветеранам боевых действий со времени полномасштабной войны.

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67% украинцев сообщили, что не доверяют военнослужащим ТЦК, в то же время о доверии к этой категории лишь 29% респондентов. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

По данным социологов, такой показатель недоверия к военнослужащим ТЦК является самым высоким среди жителей запада и приграничных регионов Украины, а также среди молодого поколения и мужчин.

Шкала доверия к военным (фото: группа "Рейтинг")

В то же время общий уровень доверия к военным в обществе остается высоким, констатируют социологи. Однако это зависит от того, к какой категории относятся военнослужащие, к которым выразили доверие.

В частности, ветеранам АТО на фронте доверят 96% респондентов, ветеранам нынешней войны и ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 годов — 91% и 88% опрошенных украинцев соответственно.

Шкала доверия к ветеранам (фото: группа "Рейтинг")

Среди действующих военнослужащих наибольшим доверием (94%) отмечают тех, кто находится на передовой. 76% опрошенных выразили доверие к военным, которые выполняют свои задачи в тылу, за исключением работников ТЦК.

Уровень доверия к военнослужащим ТЦК (фото: группа "Рейтинг")

Свой опрос социологическая группа "Рейтинг" провела 5-6 декабря среди 1000 респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон с отсутствующей мобильной связью на момент проведения исследования. Общая ошибка репрезентативности имеет доверительную вероятность 0,95, а общая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, Фокус писал о том, сколько украинцев готовы мобилизоваться в ВСУ. 59% респондентов убеждены, что ТЦК ответственны за то, что мобилизация идет не в правильном направлении. 60% респондентов оценивают работу военкоматов негативно.

Также мы рассказывали, что украинцы меньше готовы терпеть войну. В Донецкой и Харьковской областях готовность долго терпеть войну упала почти вдвое, больше всего готовых к длительной войне в западном регионе.