Українці розповіли про свою довіру до працівників ТЦК: що показало опитування (фото)

Найвищий рівень довіри українці висловлюють військовим на передовій, а також ветеранам АТО (ООС) і ветеранам бойових дій з часу повномасштабної війни.

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67% українців повідомили, що не довіряють військовослужбовцям ТЦК, водночас про довіру до цієї категорії висловилися лише 29% респондентів. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологів, такий показник недовіри до військовослужбовців ТЦК є найвищим серед жителів заходу та прикордонних регіонів України, а також серед молодого покоління та чоловіків.

Шкала довіри щодо військових (фото: група "Рейтинг")

Водночас загальний рівень довіри до військових в суспільстві залишається високим, констатують соціологи. Однак це залежить від того, до якої категорії належать військовослужбовці, до яких висловили довіру.

Зокрема, ветеранам АТО на фронті довірять 96% респондентів, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014−2021 років — 91% та 88% опитаних українців відповідно.

Шкала довіри до ветеранів (фото: група "Рейтинг")

Серед чинних військовослужбовців найбільшою довірою (94%) відзначають тих, хто перебував на передовій. 76% опитаних висловили довіру до військових, які виконують свої завдання у тилу, за винятком працівників ТЦК.

Рівень довіри до військовослужбовців ТЦК (фото: група "Рейтинг")

Своє опитування соціологічна група "Рейтинг" провела 5-6 грудня серед 1 000 респондентів із усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій і зон із відсутнім мобільним зв'язком на момент проведення дослідження. Загальна помилка репрезентативності має довірчу ймовірність 0,95, а загальна похибка не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, Фокус писав про те, скільки українців готові мобілізуватися до ЗСУ. 59% респондентів переконані, що ТЦК відповідальні за те, що мобілізація йде не в правильному напрямку. 60% респондентів оцінюють роботу військкоматів негативно.

Також ми розповідали, що українці менше готові терпіти війну. У Донецькій і Харківській областях готовність довго терпіти війну впала майже вдвічі, найбільше готових до тривалої війни у західному регіоні.