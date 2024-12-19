Переезд без проблем с ТЦК: юрист предостерег украинцев от ошибок в условиях мобилизации

Военнообязанные не могут просто переехать на другое место, не уведомив военкомат. Дмитрий Франчук объяснил, как сделать все правильно и избежать штрафа на десятки тысяч.

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В Украине объявлена всеобщая мобилизация и мужчины, которые стоят на учете в ТЦК, обязаны сообщать о смене места своего проживания. Юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина" рассказал, как переехать правильно, чтобы не возникло проблем с военкоматом.

Мобилизация в Украине: можно ли переехать

Закон позволяет военнообязанным менять место жительства. Однако эта категория граждан должна сообщать о подобных изменениях в своей жизни ТЦК. Кроме того, для этого есть установленный срок — семь дней.

Мобилизация в Украине: куда сначала — в ЦПАУ или ТЦК

Порядок действий в случае переезда таков:

обратиться в ТЦК по старому месту регистрации с соответствующим заявлением и получить документ-разрешение на снятие с воинского учета; сняться с учета и получить об этом справку; после регистрации по новому месту жительства пойти в местный ТЦК и стать на учет там; сообщить об изменениях в ЦПАУ, предоставив военно-учетный документ с отметкой о постановке на учет на новом месте.

Мобилизация в Украине: советы юриста

Франчук предупредил об одном нюансе: если военнообязанный, который спланировал переезд, получил ранее повестку, ему могут отказать в снятии с учета. В то же время он отметил, что перемещение без согласования с ТЦК может иметь серьезные последствия.

Если не сообщить в военкомат о переезде, это могут квалифицировать как нарушение правил воинского учета. За это может грозить штраф на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен. Не исключена и уголовная ответственность по этой статье.

Если по какой-то причине ТЦК задерживает оформление документов, юрист рекомендует:

обратиться с письменным заявлением, ссылаясь на законодательство;

в случае отказа подать жалобу в военкомат или вышестоящий орган управления;

проконсультироваться с адвокатом.

Напомним, в Сухопутных войсках прокомментировали информацию, что ТЦК мобилизуют украинцев несмотря на бронирование.

В ТЦК объяснили, как военнообязанные могут выбрать себе должность и какой отбор нужно проходить в таком случае.