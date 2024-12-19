Переїзд без проблем з ТЦК: юрист застеріг українців від помилок в умовах мобілізації
Військовозобов’язані не можуть просто переїхати на інше місце, не повідомивши військкомат. Дмитро Франчук пояснив, як зробити все правильно та уникнути штрафу на десятки тисяч.
В Україні оголошена загальна мобілізація і чоловіки, які стоять на обліку у ТЦК, зобов’язані повідомляти про зміну місця свого проживання. Юрист Дмитро Франчук в коментарі "РБК-Україна" розповів, як переїхати правильно, щоб не виникло проблем з військкоматом.
Мобілізація в Україні: чи можна переїхати
Закон дозволяє військовозобов’язаним змінювати місце проживання. Однак ця категорія громадян має повідомляти про подібні зміни у своєму житті ТЦК. Окрім того, для цього є встановлений термін — сім днів.
Мобілізація в Україні: куди спочатку — в ЦНАП чи ТЦК
Порядок дій в разі переїзду такий:
- звернутись до ТЦК за старим місцем реєстрації з відповідною заявою та отримати документ-дозвіл на зняття з військового обліку;
- знятись з обліку та отримати про це довідку;
- після реєстрації за новим місцем проживання піти в місцевий ТЦК і стати на облік там;
- повідомити про зміни у ЦНАП, надавши військово-обліковий документ з відміткою про взяття на облік на новому місці.
Мобілізація в Україні: поради юриста
Франчук попередив про один нюанс: якщо військовозобов’язаний, який спланував переїзд, отримав раніше повістку, йому можуть відмовити у знятті з обліку. Водночас він наголосив, що переміщення без погодження з ТЦК може мати серйозні наслідки.
Якщо не повідомити у військкомат про переїзд, це можуть кваліфікувати як порушення правил військового обліку. За це може загрожувати штраф на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень. Не виключена й кримінальна відповідальність за цією статтею.
Якщо з якоїсь причини ТЦК затримує оформлення документів, юрист рекомендує:
- звернутися з письмовою заявою, посилаючись на законодавство;
- в разі відмови подати скаргу до військкома або вищого органу управління;
- проконсультуватись з адвокатом.
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