Контракт з ЗСУ попри повістку: в ТЦК розповіли, як потрапити в бажану бригаду (відео)

Якщо військовозобов'язаний пішов добровольцем в ЗСУ, йому виплачують повний пакет грошового забезпечення, пояснила представниця військкомату. Перед тим визнають його психологічний та фізичний стан, перевіряють, чи немає судимостей.

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Українські громадяни можуть прийти у військкомат із запитом щодо укладання контракту на службу на певну посаду у певному підрозділі Сил оборони. Коли з'являється такий запит, працівники терцентру комплектування звертаються до рекрутерів бригад і дізнаються, куди є шанс потрапити добровольцю. Про деталі укладання контракту з ЗСУ і про відбір, який існує і в цьому випадку, начальниця пресслужби Дніпропетровського ТЦК Ірина Кузіна розповіла в ефірі телемарафону.

Мобілізація в Україні - коментар Ірини Кузіної див. з 3:30:22

Кузіна пояснила, що людина вже отримавши повістку може обрати, як буде служити — шляхом мобілізації через терцентри комплектування або шляхом укладання контракту з Силами оборони (тобто у якості добровольця). Добровольці мають більше можливостей порівняно з мобілізованими, наголосила речниця ТЦК.

"Якщо ти отримав повістку, то тут вже треба обирати: або ти обираєш службу за контрактом, або ти обираєш мобілізацію", — сказала вона.

Мобілізація в ЗСУ — що важливо знати добровольцям

Які можливості мають військовозобов'язані, які стали добровольцями:

можуть самостійно обирати рід військ та напрямок;

укладати контракт можуть як чоловіки, та і жінки.

ТЦК може допомогти людині укласти контакт. Для цього військкоми звертаються у рекрутингові центри конкретних бригад і дізнаються про наявні вакансії;

виплачується повний соцпакет — медичне забезпечення, виплати за укладення першого контракту, підйомна допомога (наймання житла, наприклад);

можливе безплатне навчання у військовому навчальному закладі.

Також Кузіна озвучила ще низку важливих тез щодо мобілізації та контракту. По-перше, якщо чоловік служив у війську, чи в поліції, менше як 10 років, він відразу може іти в частину, з якою уклав контракт. Якщо перерва понад 10 років, то спершу буде навчальний центр. По-друге, контракти укладаються не у військкоматах, а у тій бригаді, яка написала рекомендаційний лист і яку обрав військовозобов'язаний. Якщо ж людину направили спершу у навчальний центр, то укладання угоди відкладається до появи у частині. По-третє, у контрактників є більше вибору, оскільки є небойові вакансії і "далеко не кожен хоче, наприклад, стати штурмовиком".

Як відбувається відбір на контракт

Представниця військкомату розповіла, на що зважають у війську, коли визначають напрямок служби новобранця:

на здоров'я людини;

на рівень фізичної підготовки — від цього залежить, піде людина в штурмовики, тилове забезпечення чи в артилерію;

на досвід цивільного життя, громадську активність тощо — наприклад, врахують, якщо людина працювала водієм. Також потрібна довідка МВС про відсутність судимості.

Як відбувається відбір на контракт:

спершу людина отримує рекомендаційний лист, який пише командир військових частини в ТЦК;

професійно-психологічний відбір — що мається на увазі, речниця не пояснила;

військово-лікарська комісія;

додаткові екзамени з фізичної підготовки, якщо людина бажає потрапити в Сили спеціальних операцій чи у Десантно-штурмові війська.

Зазначимо, 19 листопада засновник батальйону "Братство" та громадський діяч Дмитро Корчинський пояснив, чому Україна не зможе перемогти у війні завдяки добровольцям. З його слів, кількість таких людей дуже незначна, а більшість поповнення Сил оборони — це примусово мобілізовані через ТЦК.

Нагадуємо, 11 листопада пресслужба Міністерства оборони України розповіла про хід призову жінок, які виявили бажання укласти контракт з ЗСУ.