Виплати за контракт із ЗСУ: хто отримає на 3000 грн більше одноразової допомоги

Виплати за першого контракту із ЗСУ відрізняються для різних категорій українців. Сума, яку отримає військовий, залежить від того, чи опинився він на посаді офіцера.

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У 2024 році через зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб зміняться одноразові виплати громадянам, які укладають перший контракт на службу в лавах ЗСУ. Розмір виплат залежить від того, чи є людина рядовим, чи офіцером. Про деталі нових нарахувань представники Міністерства оборони розповіли в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Порядок виплат грошового забезпечення встановлено низкою законів України та на основі наказів Міноборони. Зокрема, про це ідеться у наказі №260 від 7 червня 2018 року, останні зміни в який внесли у вересні 2023 року.

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Згідно із затвердженим Держбюджетом на 2024 рік, прожитковий мінімум для працездатних осіб досягнув значення 3 028 грн (у 2023 році — 2 684 грн). Відповідно щонайменше на 3 тис. зростуть одноразові виплати громадянам у разі укладення контракту.

Контракт ЗСУ — деталі виплат

Під час укладення першого контракту на службу в лавах ЗСУ, громадяни одноразово отримують:

рядові — 24 224 грн (вісім прожиткових мінімумів, зростання, як порівняти з 2023 роком, — на 2 752 грн);

сержанти та старшини — 27 252 грн (дев'ять мінімумів, зростання на 3 096 грн);

офіцери — 30 280 грн (10 мінімумів, зростання на 3 440 грн).

Які умови отримання виплат

Щоб претендувати на виплати в ЗСУ, потрібна певна тривалість призначення:

на рядову посаду — призначення терміном на три роки;

на посаду сержанта чи старшини — терміном на три роки і більше;

на посаду офіцера — терміном на 1 рік та більше;

на посаду сержанта (старшини) чи офіцера, які отримали звання під час здобуття освіти — терміном на 5 років та більше "за умови виконання обов’язків за відповідними посадами".

Хто не може претендувати на виплати

Представники Міноборони України також пояснили, що є певні обмеження для одноразових виплат. Виплат не буде у таких випадках:

якщо громадянин спершу уклав контракт як рядовий, а потім переуклав як старшина чи сержант;

якщо сержант чи старшина переуклав контракт на посаду офіцера;

якщо офіцер переходить з кадрової служби на контракт;

якщо відбувається продовження контракту;

якщо до контракту із ЗСУ громадянин служив у інших військових формуваннях або в поліції.

Щоб отримати одноразову виплату за укладення першого контракту, спершу потрібно написати рапорт на ім'я командира. Кошти надійдуть після того, як пройде ще кілька етапів: контракт набере чинності, вступить у дію відповідний наказ командира, людину призначать на посаду та вона розпочне виконання обов'язків.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про виплати, на які мають право військові, беручи участь у бойових діях. Наприклад, у разі поранення, контузії громадянин мав право отримати майже 10 тис. грн. Також є низка гарантій у разі встановлення інвалідності. Крім того, якщо військовий перебуває у зоні боїв, йому виплачують додаткові 30 тис. грн.

Нагадуємо, у січні стало відомо, які категорії військових отримали право на виплату 50 тис. грн за умови активної участі у бойових діях.