Від 20 тисяч гривень щомісяця: які зарплати у ЗСУ

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо зазначив, що бійцям, які безпосередньо прибувають на фронт, починають нараховувати до 120 тисяч гривень щомісяця.

Related video

Рівень зарплат в українській армії сильно змінився з початком повномасштабного російського вторгнення. Так, у 2023 році бійцям Збройних Сил України виплачують від 20 тисяч гривень на місяць. Про це сказав в ефірі національного телемарафону 24 листопада начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Важливо

Виплати військовим: хто зможе отримати від 30 до 100 тисяч гривень

Він пояснив, що рівень грошового забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які вони виконують. За його словами, мінімальна зарплата, яку отримують в армії — 20 тисяч гривень на місяць. Цю суму боєць отримує під час навчання.

"Уже коли солдати приїжджають у район виконання завдань, тоді вони отримують те грошове забезпечення, яке передбачене в цьому районі, тобто від 20 до 120 тисяч гривень на місяць", — зазначив Фітьо.

Доплати військовим на період воєнного стану передбачають:

щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 тисяч до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, установлених Кабінетом міністрів;

додаткова винагорода в розмірі 6 тисяч гривень, яку виплачують строковикам пропорційно часу проходження військової служби;

щомісячна винагорода 2 350 гривень для курсантів військових вишів.

Рекрутинг у ЗСУ

За словами заступника міністра оборони Наталії Калмикової, в Україні запрацює проєкт, за допомогою якого на службу в ЗСУ призиватимуть мотивованих людей. Як пояснила Калмикова, що рекрутинг — залучення людей до служби.

"Ми звикли, що в нас є заклики, що в нас є кадрові офіцери і наше завдання розширити можливість для людини, подивитися, які є вакансії від підрозділів. Які вміння, знання і досвід потрібні і зробити свій вибір".

Важливо

Зарплати військових, які потрапили в полон, віддаватимуть сім'ям: хто може отримати виплати

Чиновниця зазначила, що грошове забезпечення рекрутованого бійця буде таким самим, як у мобілізованого або солдата, який підписав контракт.

До слова, 16 листопада повідомлялося, що у ВР запропонували призивати за письмовою згодою і звільнятися за бажанням. Нардеп Георгій Мазурашу розповів, що з людьми, які під погрозами і з примусу опинилися в лавах ЗСУ, виникає дуже багато проблем.

Так само Фокус розповідав про черговий фейк, який запустили росіяни, намагаючись залякати і надломити психологічно жителів України.