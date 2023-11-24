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Экономика Российско-украинская война Война и деньги

От 20 тысяч гривен ежемесячно: какие зарплаты в ВСУ

Зарплата в ВСУ, сколько платят в ВСУ, выплаты во время войны, зарплата военных
Фото: NBC News | В ВСУ назвали зарплаты, получаемые украинскими солдатами

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо отметил, что бойцам, которые непосредственно прибывают на фронт, начинают начислять до 120 тысяч гривен. каждый месяц.

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Уровень зарплат в украинской армии сильно изменился с началом полномасштабного российского вторжения. Так, в 2023 году бойцам Вооруженных Сил Украины выплачивают от 20 тысяч гривен в месяц. Об этом сказал в эфире национального телемарафона 24 ноября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Он объяснил, что уровень денежного обеспечения военнослужащих зависит от задач, которые они выполняют. По его словам, минимальная зарплата, которую получают в армии — 20 тысяч гривен в месяц. Эту сумму боец получает во время обучения.

"Уже когда солдаты приезжают в район выполнения задач, тогда они получают то денежное довольствие, которое предусмотрено в этом районе, то есть от 20 до 120 тысяч гривен в месяц", — отметил Фитьо.

Доплаты военным на период военного положения предусматривают:

  • ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 тысяч до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров;
  • дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен, которое выплачивают срочникам пропорционально времени прохождения военной службы;
  • ежемесячное вознаграждение 2 350 гривен для курсантов военных вузов.

Рекрутинг в ВСУ

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, в Украине заработает проект, с помощью которого на службу в ВСУ будут призывать мотивированных людей. Как объяснила Калмыкова, что рекрутинг — привлечение людей к службе.

"Мы привыкли, что у нас есть призывы, что у нас есть кадровые офицеры и наша задача расширить возможность для человека, посмотреть, какие есть вакансии от подразделений. Какие умения, знания и опыт нужны и сделать свой выбор".

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Чиновница отметила, что денежное обеспечение рекрутированного бойца будет таким же, как у мобилизованного или подписавшего контракт солдата.

К слову, 16 ноября сообщалось, что в ВР предложили призывать по письменному согласию и увольняться по желанию. Нардеп Георгий Мазурашу рассказал, что с людьми, которые под угрозами и по принуждению оказались в рядах ВСУ, возникает очень много проблем.

Так же Фокус рассказывал об очередном фейке, который запустили россияне, пытаясь запугать и надломить психологически жителей Украины.