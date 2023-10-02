Зарплаты попавших в плен военных будут отдавать семьям: кто может получить выплаты

Новый закон обеспечивает сохранение денежного довольствия для военнослужащих, как рядового, так и начальствующего склада, которые попали в плен или пропали без вести.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц". Так, семьи украинских бойцов смогут получать зарплаты попавших в плен родственников. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады на странице закона №9638.

Так, новый закон обеспечивает сохранение денежного довольствия для военнослужащих, как рядового, так и начальствующего склада, которые попали в плен или пропали без вести при особых обстоятельствах. Деньги будут выплачивать семьям таких военнослужащих.

Отметим, что это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые сдались в плен добровольно или самовольно покинули места службы.

Законопроект 9638 Фото: Скриншот

Напомним, что представитель Подольского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Екатерина Тищенко рассказала, как семьям получить выплаты от государства за погибшего военнослужащего. Деньги распределяются равными долями на всех получателей, предусмотренных законом. На первом этапе государство выплачивает 1/5 части от назначенной суммы, а остаток начисляется ежемесячно в течение следующих 40 месяцев.