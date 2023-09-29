На Черниговщине мать погибшего Героя построила дорогу на выплаты за сына (фото, видео)

Как рассказали в поселковом совете Сосницкой общины, ремонт дороги обошелся в 3,5 млн гривен. Таким образом мать хотела передать память о сыне будущим поколениям.

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В Черниговской области мать погибшего военнослужащего за средства, полученные от государства, заасфальтировала улицу в своем родном селе в память о своем сыне. Об этом сообщает пресс-служба Сосницкой общины.

Как отметили в поселковом совете, улица была названа в честь павшего Героя Владислава Грищенко. Ранее на улице не было асфальта, поэтому мать воина Валентина решила организовать строительство дороги.

Таким образом мать Героя решила увековечить память о сыне и передать его наследие будущим поколениям.

Валентина Грищенко, мать павшего Героя

"Уважаемая Валентина, мы благодарны Вам за Вашего сына и за Ваш поступок. Жители улицы и вся община никогда не забудут Владислава Грищенко — настоящего Героя", — говорится в сообщении поссовета.

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Владислав Грищенко, который служил в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады, погиб летом 2022 года, выполняя боевое задание.

Владислав Грищенко погибш летом 2022 года, выполняя боевое задание

Также поселковый совет показал, как выглядела улица Грищенко до и после ремонта.

Дорога до ремонта Дорога после ремонта

Сообщается, что строительство дороги обошлось в 3,5 миллиона гривен.

Напомним, погибший 4-летний мальчик из Ровно стал донором и спас трех детей, которым провели пересадку двух почки и печени.

Также сообщалось, что известный "боевой кот" по кличке Шайба нашелся и воссоединился со своим владельцем Александром Ляшуком, который служит в ВСУ.