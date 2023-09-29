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На Черниговщине мать погибшего Героя построила дорогу на выплаты за сына (фото, видео)

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Фото: Facebook | Мать погибшего Героя на выплаты построила дорогу

Как рассказали в поселковом совете Сосницкой общины, ремонт дороги обошелся в 3,5 млн гривен. Таким образом мать хотела передать память о сыне будущим поколениям.

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В Черниговской области мать погибшего военнослужащего за средства, полученные от государства, заасфальтировала улицу в своем родном селе в память о своем сыне. Об этом сообщает пресс-служба Сосницкой общины.

Как отметили в поселковом совете, улица была названа в честь павшего Героя Владислава Грищенко. Ранее на улице не было асфальта, поэтому мать воина Валентина решила организовать строительство дороги.

Таким образом мать Героя решила увековечить память о сыне и передать его наследие будущим поколениям.

Валентина Грищенко, мама солдата, мать героя Fullscreen
Валентина Грищенко, мать павшего Героя

"Уважаемая Валентина, мы благодарны Вам за Вашего сына и за Ваш поступок. Жители улицы и вся община никогда не забудут Владислава Грищенко — настоящего Героя", — говорится в сообщении поссовета.

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Владислав Грищенко, который служил в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады, погиб летом 2022 года, выполняя боевое задание.

Владислав Грищенко, боец, герой, погибший боец Fullscreen
Владислав Грищенко погибш летом 2022 года, выполняя боевое задание

Также поселковый совет показал, как выглядела улица Грищенко до и после ремонта.

село дорога, дорога в селе, строительство дороги Fullscreen
Дорога до ремонта
село дорога, дорога в селе, строительство дороги Fullscreen
Дорога после ремонта

Сообщается, что строительство дороги обошлось в 3,5 миллиона гривен.

Напомним, погибший 4-летний мальчик из Ровно стал донором и спас трех детей, которым провели пересадку двух почки и печени.

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