На Черниговщине мать погибшего Героя построила дорогу на выплаты за сына (фото, видео)
Как рассказали в поселковом совете Сосницкой общины, ремонт дороги обошелся в 3,5 млн гривен. Таким образом мать хотела передать память о сыне будущим поколениям.
В Черниговской области мать погибшего военнослужащего за средства, полученные от государства, заасфальтировала улицу в своем родном селе в память о своем сыне. Об этом сообщает пресс-служба Сосницкой общины.
Как отметили в поселковом совете, улица была названа в честь павшего Героя Владислава Грищенко. Ранее на улице не было асфальта, поэтому мать воина Валентина решила организовать строительство дороги.
Таким образом мать Героя решила увековечить память о сыне и передать его наследие будущим поколениям.
"Уважаемая Валентина, мы благодарны Вам за Вашего сына и за Ваш поступок. Жители улицы и вся община никогда не забудут Владислава Грищенко — настоящего Героя", — говорится в сообщении поссовета.Важно
Владислав Грищенко, который служил в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады, погиб летом 2022 года, выполняя боевое задание.
Также поселковый совет показал, как выглядела улица Грищенко до и после ремонта.
Сообщается, что строительство дороги обошлось в 3,5 миллиона гривен.
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