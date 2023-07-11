Герой в 4 года: погибший мальчик из Ровно стал донором и спас трех детей (фото)

По данным пресс-службы специализированной больницы "Охматдет", реципиентом двух почек стал 12-летний мальчик из оккупированной части Херсонской области. Печень пересадили 15-летнему ребенку из Кировоградской области.

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10 июня в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" провели пересадку двух почки и печени трем детям. Донором для них стал четырехлетний мальчик из Ровно, у которого врачи диагностировали смерть мозга. Об этом сообщается на странице "Охматдет" в Facebook.

"Родители ребенка дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы подарить шанс на жизнь другим детям", — говорится в публикации.

В итоге шанс на жизнь получили трое детей:

Реципиентом двух почек стал 12-летний мальчик из оккупированной части Херсонской области, который ждал этой трансплантации более трех лет и жил на территории больницы.

Печень пересадили 15-летнему ребенку из Кировоградской области.

Шестилетняя Соломии, у которой было диагностирована дилатационная кардиомиопатия, получила сердце погибшего мальчика.

Трансплантация органов в больнице "Охматдет" Трансплантация органов в больнице "Охматдет" Фото: Facebook Трансплантация органов в больнице "Охматдет" Трансплантация органов в больнице "Охматдет"

После операции в Институте сердца Минздрава Украины матери погибшего мальчика разрешили послушать ритмы сердца ее сына в груди спасенной девочки.

Напомним, что 6-летней Марине, которая потеряла ножку из-за войны, поставили протез. Девочка из Херсона 10 месяцев проходит реабилитацию в специализированной больнице "Охматдет".

Также сообщалось, что в октябре прошлого года во время ракетного удара по Киеву жертвой оккупантов стала врач-гематолог "Охматдета" Оксана Леонтьева, которая ехала на работу в своем автомобиле.