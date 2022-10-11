Ракетный удар по Киеву: жертвой оккупантов стала врач-гематолог "Охматдета" (фото)

Автомобиль Оксаны Леонтьевой сгорел дотла после попадания российской ракеты в одном из районов столицы.

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В результате массированного ракетного удара ВС РФ по Киеву погибла врач-гематолог "Охматдета" Оксана Леонтьева. Эту информацию подтвердила пресс-служба столичного медучреждения.

Сообщается, что Оксана Леонтьева погибла в результате ракетной атаки по Киеву в момент, когда она направлялась на работу. Автомобиль врача-гематолога "Охматдета" дотла сгорел в одном из центральных районов столицы.

"Оксана Григорьевна погибла по дороге на работу, спеша к своим пациентам. Трагедия произошла утром 10 октября. Оксана отвезла 5-летнего сына Григория в детский сад. В последний раз. Далее поехала в Охматдет, чтобы спасать пациентов, как она это делала уже много лет. Жизнь Оксаны унесла российская ракета", — сообщили ее коллеги по медицинскому учреждению.

В отделении трансплантации костного мозга Оксана Леонтьева проработала последние 11 лет. На должности врача-гематолога, по словам ее коллег, специалист спасала детей, у которых был диагностирован рак крови.

У погибшей Оксаны Леонтьевой остался 5-летний сын Григорий, который после ракетного удара по Киеву стал круглой сиротой. Отец ребенка также скончался более года назад.

"Теперь мальчика будет воспитывать дедушка. Мы можем поддержать семью. Эта молодая женщина была настоящим профессионалом и опорой своим пациентам и коллегам. Она была самоотверженным, ответственным человеком и врачом", — добавили в пресс-службе "Охматдета", комментируя гибель своей коллеги из-за прилета российской ракеты.

Для украинцев, которые хотят помочь семьей погибшей Оксаны Леонтьевой, информация с банковскими реквизитами доступна по этой ссылке.

Стоит отметить, что в начале сентября "Охматдет" информировал о проведении операции, в ходе которой 5-летний ребенок стал донором костного мозга для своего отца. На фотографиях в пресс-релизе, который был посвящен уникальному событию в украинской медицине, также присутствовала врач-гематолог Оксана Леонтьева.

[ + – ] Врач "Охматдета" Оксана Леонтьева стала жертвой атаки ВС РФ по Киеву [ + – ] Врач "Охматдета" Оксана Леонтьева стала жертвой атаки ВС РФ по Киеву [ + – ] Врач "Охматдета" Оксана Леонтьева стала жертвой атаки ВС РФ по Киеву [ + – ] Врач "Охматдета" Оксана Леонтьева стала жертвой атаки ВС РФ по Киеву

Стоит отметить, что в ходе массированного ракетного удара ВС РФ по Украине, который был осуществлен 10 октября, погибли как минимум 19 граждан, а свыше 100 человек получили различные ранения.

Жертвой ракетного удара ВС РФ по Киеву также стал начальник украинской киберполиции Юрий Заскока — топ-офицер ехал на своем автомобиле по бульвару Шевченко в момент, когда прилетела российская ракета.