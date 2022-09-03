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Украина

Уникальная операция в Киеве: 5-летний мальчик стал донором для своего отца (фото)

Уникальная операция Охматдет трансплантация пересадка костный мозг
В Киеве провели уникальную операцию по пересадке детского костного мозга взрослому

Костный мозг подходил мужчине на 60%, однако трансплантация в столичном "Охматдете" прошла отлично.

В Киеве медики провели уникальную операцию, в ходе которой 5-летний мальчик был донором для своего отца. Об этом сообщает Telegram-канал "Київ City".

По словам журналистов, уникальная операция была проведена в самой большой детской больнице Украины — "Охматдете". 5-летний ребенок стал донором костного мозга для своего отца, которому поставили диагноз "апластическая анемия".

Еще в ноябре 2021 года мужчине диагностировали серьезное заболевание, и в мире не смогли найти ни одного полноценного донора для пересадки.

"Тогда его маленький сын Макар спросил, может ли он спасти отца, и оказалось, что сын подходил как донор на 60%. 15 июня врачи клиники "Охмадет" провели уникальную операцию по пересадке костного мозга. Пересадка прошла удачно", — отмечают журналисты и добавляют, что мужчине предстоят пройти несколько обследований, однако он будет жить.

Пресс-служба "Охматдета" подтвердила информацию о проведении уникальной операции в Киеве. По словам медиков, осенью 2021 года харьковская семья столкнулась с проблемой — Алексею поставили диагноз "апластическая анемия". После консультаций в "Охматдете" заболевание было скорректировано на "миелодиспластический синдром", а сам мужчина нуждался в трансплантации костного мозга.

"5-летний сын подходил в качестве донора на 60%. 15 июня стволовые клетки Макара трансплантировали отцу, а пересадка прошла успешно. Сейчас семья остается в Охматдете: Алексею нужно обследоваться и находиться под наблюдением врачей", — продолжили в медучреждении.

В качестве сюрприза к Алексею и Макару в больницу приехал известный украинский футболист Андрей Пятов, который поздравил семью с успешной операцией.

Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
В Киеве провели уникальную операцию по пересадке детского костного мозга
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
В Киеве провели уникальную операцию по пересадке детского костного мозга
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
В Киеве провели уникальную операцию по пересадке детского костного мозга
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
В Киеве провели уникальную операцию по пересадке детского костного мозга
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
В Киеве провели уникальную операцию по пересадке детского костного мозга
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация
Уникальная операция Охматдет Киев медики пересадка трансплантация

Напомним, ранее в Польше провели уникальную операцию, которая спасла жизнь маленькому ребенку. С помощью 3D-технологий специалисты наростили девочке часть черепа на затылочной части.

Также сообщалось, что в мире четвертый человек смог излечиться от ВИЧ после пересадки костного мозга.