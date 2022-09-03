Костный мозг подходил мужчине на 60%, однако трансплантация в столичном "Охматдете" прошла отлично.

В Киеве медики провели уникальную операцию, в ходе которой 5-летний мальчик был донором для своего отца. Об этом сообщает Telegram-канал "Київ City".

По словам журналистов, уникальная операция была проведена в самой большой детской больнице Украины — "Охматдете". 5-летний ребенок стал донором костного мозга для своего отца, которому поставили диагноз "апластическая анемия".

Еще в ноябре 2021 года мужчине диагностировали серьезное заболевание, и в мире не смогли найти ни одного полноценного донора для пересадки.

"Тогда его маленький сын Макар спросил, может ли он спасти отца, и оказалось, что сын подходил как донор на 60%. 15 июня врачи клиники "Охмадет" провели уникальную операцию по пересадке костного мозга. Пересадка прошла удачно", — отмечают журналисты и добавляют, что мужчине предстоят пройти несколько обследований, однако он будет жить.

Пресс-служба "Охматдета" подтвердила информацию о проведении уникальной операции в Киеве. По словам медиков, осенью 2021 года харьковская семья столкнулась с проблемой — Алексею поставили диагноз "апластическая анемия". После консультаций в "Охматдете" заболевание было скорректировано на "миелодиспластический синдром", а сам мужчина нуждался в трансплантации костного мозга.

"5-летний сын подходил в качестве донора на 60%. 15 июня стволовые клетки Макара трансплантировали отцу, а пересадка прошла успешно. Сейчас семья остается в Охматдете: Алексею нужно обследоваться и находиться под наблюдением врачей", — продолжили в медучреждении.

В качестве сюрприза к Алексею и Макару в больницу приехал известный украинский футболист Андрей Пятов, который поздравил семью с успешной операцией.

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Напомним, ранее в Польше провели уникальную операцию, которая спасла жизнь маленькому ребенку. С помощью 3D-технологий специалисты наростили девочке часть черепа на затылочной части.

Также сообщалось, что в мире четвертый человек смог излечиться от ВИЧ после пересадки костного мозга.