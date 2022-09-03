Кістковий мозок підходив чоловікові на 60%, проте трансплантація у столичному "Охматдиті" пройшла чудово.

У Києві медики провели унікальну операцію, під час якої 5-річний хлопчик був донором для свого батька. Про це повідомляє Telegram-канал "Київ City".

За словами журналістів, унікальну операцію було проведено у найбільшій дитячій лікарні України — "Охматдиті". 5-річна дитина стала донором кісткового мозку для свого батька, якому поставили діагноз "апластична анемія".

Ще в листопаді 2021 року чоловіку діагностували серйозне захворювання, і в світі не змогли знайти жодного повноцінного донора для пересадки.

"Тоді його маленький син Макар запитав, чи може він врятувати батька, і з'ясувалося, що син підходив як донор на 60%. 15 червня лікарі клініки "Охматдит" провели унікальну операцію з пересадки кісткового мозку. Пересадка пройшла вдало", — зазначають журналісти та додають, що чоловік має пройти кілька обстежень, проте він житиме.

Пресслужба "Охматдиту" підтвердила інформацію про проведення унікальної операції у Києві. За словами медиків, восени 2021 року харківська родина зіткнулася з проблемою — Олексію поставили діагноз "апластична анемія". Після консультацій в "Охматдиті" захворювання було скориговано на "мієлодиспластичний синдром", а сам чоловік потребував трансплантації кісткового мозку.

"5-річний син підходив як донор на 60%. 15 червня стовбурові клітини Макара трансплантували батькові, а пересадка пройшла успішно. Наразі сім'я залишається в Охматдиті: Олексію треба обстежитися і перебувати під наглядом лікарів", — продовжили у медзакладі.

Як сюрприз до Олексія та Макара в лікарню приїхав відомий український футболіст Андрій П'ятов, який привітав родину з успішною операцією.

[ + – ] У Києві провели унікальну операцію з пересадки дитячого кісткового мозку [ + – ] У Києві провели унікальну операцію з пересадки дитячого кісткового мозку [ + – ] У Києві провели унікальну операцію з пересадки дитячого кісткового мозку [ + – ] У Києві провели унікальну операцію з пересадки дитячого кісткового мозку [ + – ] У Києві провели унікальну операцію з пересадки дитячого кісткового мозку

Нагадаємо, раніше в Польщі провели унікальну операцію, яка врятувала життя маленькій дитині. За допомогою 3D-технологій фахівці наростили дівчинці частину черепа на потиличній частині.

Також повідомлялося, що в світі четверта людина змогла вилікуватися від ВІЛ після пересадки кісткового мозку.