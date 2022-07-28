Четверта людина у світі вилікувалась від ВІЛ: допомогла пересадка кісткового мозку

Дослідники кажуть, що це ефективний, але небезпечний метод лікування, який підійде не всім.

Четвертий пацієнт у світі зміг вилікуватися від ВІЛ, але, за словами медиків, процедура досить небезпечна і може бути застосована тільки в деяких випадках, пише ScienceAlert.

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Чоловік віком 66 років, якого називають пацієнтом "Міста надії", на честь лікувального центру в Каліфорнії, перебуває у стані ремісії. Результати цього дослідження будуть представлені на Міжнародній конференції зі СНІДу в Монреалі, яка стартує 29 липня.

Зазначається, що це вже друга людина в 2022 році, яка змогла вилікуватися від СНІДу. Раніше в лютому вчені оголосили, що мешканка Нью-Йорка вступила в ремісію.

66-річний пацієнт "Міста надії" увійшов у стійку ремісію, після того, як йому пересадили кістковий мозок, щоб вилікувати від раку.

За словами авторки дослідження з лікувального центру "Місто надії" Яни Діктер, чоловік став найстарішим пацієнтом, який досяг ремісії, тому його успіх може стати великонадійним для інших літніх пацієнтів, які страждають від ВІЛ та раку.

"У 1988 році мені поставили діагноз ВІЛ, як і багатьом іншим, тоді ми вважали, що це смертний вирок. Я ніколи не сподівався дожити до того дня, коли мій ВІЛ зникне", — каже пацієнт "Міста надії".

Пацієнт мав важку форму СНІДу, але в минулому він брав участь у ранніх випробуваннях антиретровірусної терапії. Зараз ця терапія дозволяє безпечно жити з вірусом 38 млн інфікованим у світі.

Пацієнт "Міста надії" прожив із ВІЛ 31 рік. У 2019 році йому також поставили діагноз лейкемія і трансплантували кістковий мозок зі стовбуровими клітинами від донора з дуже рідкісною мутацією. У ній відсутня частина гена CCR5, що робить людей з такою мутацією несприйнятливими до ВІЛ.

У березні 2021 року пацієнт остаточно припинив прийом антиретровірусних препаратів, з того часу в чоловіка спостерігається ремісія від ВІЛ та раку.

Експерти кажуть, що хіміотерапія зниженої інтенсивності допомогла чоловікові перемогти хвороби, але це дуже складна процедура із серйозними побічними ефектами. Діктер наголошує, що така терапія не підходить для більшості пацієнтів із ВІЛ.

"Перший побічний ефект після трансплантації кісткового мозку — це тимчасова руйнація імунної системи людини. Ви б ніколи не зробили цього, якби в пацієнта не було раку", — каже експерт із ВІЛ із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом Шерон Левін каже, що з'явилися справді захопливі напрямки у лікуванні ВІЛ, де вірус розглядається у масштабі однієї клітини.

За словами вчених, такі випадки, як у пацієнта з "Міста надії", створюють "дорожню карту" для більш ефективного лікування ВІЛ, можливо, з використанням технології редагування генів CRISPR.