Четвертый человек в мире вылечился от ВИЧ: помогла пересадка костного мозга

Исследователи говорят, что это эффективный, но очень опасный метод лечения, который подойдет не всем.

Четвертый пациент в мире смог излечиться от ВИЧ, но по словам медиков, процедура достаточно опасна и может быть применима только в некоторых случаях, пишет ScienceAlert.

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Мужчина в возрасте 66 лет, которого называют пациентом "Города надежды", в честь лечебного центра в Калифорнии, находится в состоянии ремиссии. Результаты данного исследования будут представлены на Международной конференции по СПИДу в Монреале, которая стартует в 29 июля.

Отмечается, что это уже второй человек в 2022 году, который смог излечиться от СПИДа. Ранее в феврале ученые объявили, что жительница Нью-Йорка вступила в ремиссию.

66-летний пациент "Города надежды" вошел в устойчивую ремиссию, после того как ему пересадили костный мозг, чтобы вылечить от рака.

По словам автора исследования из лечебного центра "Город надежды" Яны Диктер, мужчина стал самым старым пациентом, достигшим ремиссии, поэтому его успех может стать многообещающим для других пожилых пациентов, страдающих от ВИЧ и рака.

"В 1988 году мне поставили диагноз ВИЧ, как и многим другим, тогда мы считали, что это смертный приговор. Я никогда не надеялся дожить до того дня, когда мой ВИЧ исчезнет", – говорит пациент "Города надежды".

У пациента был тяжелая форма СПИДа, но в прошлом он принимал участие в ранних испытаниях антиретровирусной терапии. Сейчас эта терапия позволяет безопасно жить с вирусом 38 млн инфицированных в мире.

Пациент "Города надежды" прожил с ВИЧ 31 год. В 2019 году ему также поставили диагноз лейкемия и трансплантировали костный мозг со стволовыми клетками от донора с очень редкой мутацией. В ней отсутствует часть гена CCR5, что делает людей с такой мутацией невосприимчивыми к ВИЧ.

В марте 2021 года пациент окончательно прекратил прием антиретровирусных препаратов, с тем пор у мужчины наблюдается ремиссия от ВИЧ и рака.

Эксперты говорят, что химиотерапия пониженной интенсивности помогла мужчине победить болезни, но это очень сложная процедура с серьезными побочными эффектами. Диктер подчеркивает, что такая терапия не подходит для большинства пациентов с ВИЧ.

"Первый побочный эффект при трансплантации костного мозга – это временное разрушение иммунной системы человека. Вы бы никогда не сделали этого, если бы у пациента не было рака", – говорит эксперт по ВИЧ из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Президент Международного общество борьбы со СПИДом Шэрон Левин говорит, что появились действительно захватывающие направления в лечении ВИЧ, где вирус рассматривается в масштабе одной клетки.

По словам ученых, такие случаи, как у пациента из "Города надежды", создают "дорожную карту" для более эффективного лечения ВИЧ, возможно, с использованием технологии редактирования генов CRISPR.