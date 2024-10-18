Оголошений мертвим донор прокинувся, коли лікарі забирали його серце (фото)

Стан пацієнта шокував людей у лікарні, а двоє лікарів, яким було доручено провести операцію, відмовилися брати в цьому участь.

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У лікарні Baptist Health Richmond в Кентуккі (США) стався нещасний випадок: оголошений мертвим донор прокинувся на операційному столі якраз тоді, коли лікарі готувалися до трансплантації його серця. Деталі цієї історії розкривають журналісти видання NPR.

Повідомляється, що Томаса Т.Дж. Гувера доставили у лікарню в штаті Кентуккі після передозування наркотичними речовинами у жовтні 2021 року. Лікарі оголосили його мертвим й почали проводити тести, аби зрозуміти, чи можна вилучати органи.

Наташа Міллер, яка в той час працювала у лікарні Baptist Health Richmond, що 36-річний Гувер здавався "на диво живим", коли медсестри завезли його у палату.

Чоловік рухався і плакав

"Він рухався, ніби бився. Коли ми підійшли, то побачили, що у нього котяться сльози. Було видно, що він плаче", — згадує про той день Міллер.

Стан пацієнта шокував кількох людей в операційній, а двоє лікарів, яким було доручено провести складну хірургічну операцію, відмовилися брати в цьому участь.

Міллер каже, що чула, як координатор від Асоціації донорів штату Кентуккі просив медиків таки здійснити неетичну процедуру.

"Координатор дзвонив тодішньому керівнику й сказав, що потрібно знайти іншого лікаря, який це зробить", — додає співробітниця закладу.

Томас Гувер і його сестра Фото: Hoover Rhorer Family

Її колега, Ніколетта Мартін, також була шокована, дізнавшись, що пацієнт подавав ознаки життя, коли лікарі обстежували його серце, аби переконатися, що воно придатне для трансплантації. За словами сестри Гувера, її брат відкрив очі, коли його везли з відділення інтенсивної терапії в операційну, але медики назвали цей рух рефлекторним.

"Того ранку донор прокинувся під час катетеризації серця. Він бився на столі. Я присвятила усе своє життя донорству і трансплантації органів. Дуже страшно, що такі історії трапляються", — каже Мартін.

Винні пішли у відставку

Після розголошення скандалу кілька працівників Baptist Health Richmond пішли у відставку. Представники закладу заперечують, що хтось з них давав вказівки проводити операцію з вилучення органів у живого пацієнта.

Генеральний прокурор штату Кентуккі заявив, що слідчі вивчають це питання. Гувер вижив й одужав, хоча досі має деякі проблеми з пам'яттю, ходьбою та мовленням. Зараз він живе зі своєю сестрою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 35-річний чоловік відмовився пожертвувати нирку рідній сестрі, бо вона вийшла заміж за його кривдника. У школі автора історії жорстоко цькували через сексуальну орієнтацію. Це могло лишитися у далекому минулому, але тепер йому доводиться бачити людину, яка знущалася з нього, на кожній сімейній зустрічі.

Крім того, одна жінка звернулася до свого давнього друга з несподіваним проханням — стати донором сперми, а потім закохалась у нього.