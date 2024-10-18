Объявленный мертвым донор проснулся, когда врачи забирали его сердце (фото)

Состояние пациента шокировало людей в больнице, а двое врачей, которым поручили провести операцию, отказались принимать в этом участие.

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В больнице Baptist Health Richmond в Кентукки (США) произошел несчастный случай: объявленный мертвым донор проснулся на операционном столе как раз тогда, когда врачи готовились к трансплантации его сердца. Детали этой истории раскрывают журналисты издания NPR.

Сообщается, что Томаса Т.Дж. Гувера доставили в больницу в штате Кентукки после передозировки наркотическими веществами в октябре 2021 года. Врачи объявили его мертвым и начали проводить тесты, чтобы понять, можно ли изымать органы.

Наташа Миллер, которая в то время работала в больнице Baptist Health Richmond, что 36-летний Гувер казался "удивительно живым", когда медсестры завезли его в палату.

Мужчина двигался и плакал

"Он двигался, будто бился. Когда мы подошли, то увидели, что у него катятся слезы. Было видно, что он плачет", — вспоминает о том дне Миллер.

Состояние пациента шокировало нескольких человек в операционной, а двое врачей, которым было поручено провести сложную хирургическую операцию, отказались принимать в этом участие.

Миллер говорит, что слышала, как координатор от Ассоциации доноров штата Кентукки просил медиков таки осуществить неэтичную процедуру.

"Координатор звонил тогдашнему руководителю и сказал, что нужно найти другого врача, который это сделает", — добавляет сотрудница заведения.

Томас Гувер и его сестра Фото: Hoover Rhorer Family

Ее коллега, Николетта Мартин, также была шокирована, узнав, что пациент подавал признаки жизни, когда врачи обследовали его сердце, чтобы убедиться, что оно пригодно для трансплантации. По словам сестры Гувера, ее брат открыл глаза, когда его везли из отделения интенсивной терапии в операционную, но медики назвали это движение рефлекторным.

"В то утро донор проснулся во время катетеризации сердца. Он бился на столе. Я посвятила всю свою жизнь донорству и трансплантации органов. Очень страшно, что такие истории случаются", — говорит Мартин.

Виновные ушли в отставку

После разглашения подробностей скандала несколько работников Baptist Health Richmond ушли в отставку. Представители заведения отрицают, что кто-то из них давал указания проводить операцию по извлечению органов у живого пациента.

Генеральный прокурор штата Кентукки заявил, что следователи изучают этот вопрос. Гувер выжил и выздоровел, хотя до сих пор имеет проблемы с памятью, ходьбой и речью. Сейчас он живет со своей сестрой.

Напомним, ранее Фокус писал, что 35-летний мужчина отказался пожертвовать почку родной сестре, потому что она вышла замуж за его обидчика. В школе автора истории жестоко травили из-за сексуальной ориентации. Это могло остаться в далеком прошлом, но теперь ему приходится видеть человека, который издевался над ним, на каждой семейной встрече.

Кроме того, одна женщина обратилась к своему давнему другу с неожиданной просьбой — стать донором спермы, а потом влюбилась в него.