Чоловік після пересадки серця знайшов й покохав дружину покійного донора (фото)

Сонні Грем відразу помітив, що його життя змінюється, зокрема він став більш емоційним та неспокійним.

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57-річному американцю Сонні Грему з Джорджії пересадили серце 33-річного самогубці Террі Коттла. Після важкої трансплантації життя чоловіка почала поступово змінюватися, зрештою — він помітив, що повторює долю донора. Про історію, що трапилася у 1995 році, пише видання LADbible.

Пройшовши курс реабілітації, Сонні не міг не помічати, що дещо в його житті змінюється, зокрема він став більш емоційним та неспокійним, а також полюбив пиво та хотдоги.

Через рік вдячний за врятоване життя американець вирішив надіслати листа родині Террі й особисто подякувати його дружині — Шеріл.

Террі Коттл наклав на себе руки в 1995 році Фото: Family Handout

У січні 1997 року Грем разом з дружиною зустрілися з 30-річною вдовою, а у квітні того ж року його навіть попросили відвести її під вінець під час церковного обряду.

Згодом Сонні усвідомив, що перейняв не лише гастрономічні уподобання Террі, але й закохався в його дружину.

"Мені здавалося, що я знаю її багато років й не міг відірвати очей. Просто витріщався", — згадує чоловік їхню першу зустріч.

Таким чином 38-річний шлюб Гремів закінчився, а згодом й Шеріл пішла від свого другого чоловіка Джорджа Воткінса.

У 2001 році закохані з'їхалися. Спочатку їхні стосунки, м’яко кажучи, не були гладкими, але в грудні 2004 року вони таки побралася. На жаль, це був не останній збіг у долі двох чоловіків: Сонні, як і Террі, покінчив життя самогубством 1 квітня 2008 року.

Сонні Грем помітив зміни у своєму житті Фото: Family Handout

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у 58-річної Кармел Руголіно з Мельбурна (Австралія) був нетиповий та складний шлях до материнства. Після того, як її лікар-репродуктолог повідомив, що можна починати процедуру ЕКЗ, жінка звернулася до свого давнього друга з несподіваним проханням — стати донором сперми, а потім закохалась у нього.

А от 35-річний чоловік відмовився пожертвувати нирку рідній сестрі, бо вона вийшла заміж за його кривдника. У школі автора історії жорстоко цькували через сексуальну орієнтацію. Це могло лишитися у далекому минулому, але тепер йому доводиться бачити людину, яка знущалася з нього, на кожній сімейній зустрічі.