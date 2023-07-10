В Україні вперше пересадили серце дитині: мамі 4-річного донора дозволили послухати його биття

Нове серце отримала дівчинка 6 років. Трансплантацію проводив відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров.

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В Україні вперше медики провели операцію з трансплантації серця дитини. Її зробили 6-річній дівчинці. Донором органу став загиблий 4-річний хлопчик. Про успішно проведену операцію повідомляють в Інституті серця МОЗ України.

"Трансплантація серця 6-річній дитині. Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре", — повідомили в Інституті серця.

Операцію виконав лікар-кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України — Борис Тодуров спільно з командою лікарів закладу.

Як повідомила в мережі журналістка Віолетта Кіртока, дозвіл на трасплантацію серця 6-річній дівчинці дала мама загиблого 4-річного хлопчика.

"Після трансплантації їй дозволили послухати, як воно бʼється в інших грудях. Оце і є для мене — смертю смерть подолав. Якою треба бути сміливою і сильною, аби дати дозвіл на пересадку серця, втрачаючи сина. І дати шанс жити інший дитині, яка також гине. І врятувати її", — написала журналістка.

Вона додала світлину, на якій мама хлопчика за допомогою стетоскопа слухає, як б'ється серце її сина.

Нагадаємо, що після того, як у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги вперше пройшла операція з пересадки легень, туди звернулися три жінки, які потребують пересадки матки.

У Львові лікарі провели унікальну операцію щодо пересадки органів від мертвого донора. Так, покійний чоловік фактично врятував життя п'ятьох пацієнтів.