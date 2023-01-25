Тривала 16 годин: медики у Львові провели унікальну операцію з пересадки (фото)

Легені від померлого донора трансплантували киянину, який постраждав у процесі ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

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У Львові лікарі провели унікальну операцію щодо пересадки органів від мертвого донора. Так, покійний чоловік фактично врятував життя п'ятьох пацієнтів, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За інформацією пресслужби профільного міністерства, донором органів став 54-річний чоловік із Львівської області, який помер від інсульту. Його рідні погодилися віддати органи родича для порятунку інших людей.

Серце, печінку та нирки отримали чотири українці, які потребують пересадки. Але найунікальнішою стала операція з пересадки легень.

"Це друга операція в Україні та перша, яку наші лікарі провели самостійно без допомоги іноземних колег", — йдеться у повідомленні МОЗ.

Відомо, що операцію виконала команда Першого медоб'єднання Львова на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним і тривала вона рекордні 16 годин.

[ + – ] Олексій Чернишков із Києва наважився на серйозну операцію заради свого неповнолітнього сина

Реципієнтом став киянин 56-річний Олексій Чернишков. Чоловік — ліквідатор аварії на ЧАЕС і сам виховує 11-річного сина. Каже, що на операцію (у чоловіка — тотальна бульозна емфізема. Кісти, наповнені рідиною, практично повністю замінили здорові тканини легень. З цим діагнозом він самостійно не міг пройти понад 30 метрів, бо починав задихатися) наважився на те, щоб у його сина був живий батько.

Медики кажуть, що після операції з пересадки чоловік уже дихає самостійно та почувається чудово.

[ + – ] Медики здійснюють пересадку органів від посмертного донора ліквідатору аварії на ЧАЕС Фото: пресс-служба Минздрава

Нагадаємо, у жовтні в Херсоні провели унікальну операцію з пересадки органу. Тоді 38-річна мешканка Олешок стала донором для свого 42-річного чоловіка, який страждає на хронічне захворювання нирок.

Фокус також писав, що у квітні 2021 року в київській лікарні "Охматдит" 11-річному хлопчику провели посмертну пересадку нирки. Донором стала мешканка Запоріжжя, яка померла від інсульту.