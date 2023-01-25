Длилась 16 часов: медики во Львове провели уникальную операцию по пересадке (фото)

Легкие от уже умершего донора трансплантировали киевлянину, пострадавшему при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

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Во Львове врачи провели уникальную операцию по пересадке органов от мертвого донора. Таким образом, покойный мужчина фактически спас жизни пятерых пациентом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По информации пресс-службы профильного министерства, донором органов стал 54-летний мужчина со Львовской области, умерший от инсульта. Его родные согласились отдать органы родственника для спасения жизней других людей.

Сердце, печень и почки получили четыре украинца, нуждающихся в пересадке. Но самой уникальной стала операция по пересадке легких.

"Это вторая операция в Украине и первая, которую наши врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег", — говорится в сообщении Минздрава.

Известно, что операцию выполнила команда Первого медобъединения Львова во главе с кардиохирургами Романом Домашичем и Игорем Гуменным и длилась она рекордные 16 часов.

[ + – ] Алексей Чернышков из Киева решился на серьезную операцию ради своего несовершеннолетнего сына

Рецепиентом стал киевлянин 56-летний Алексей Чернышков. Мужчина — ликвидатор аварии на ЧАЭС и сам воспитывает 11-летнего сына. Говорит, что на операцию (у мужчины — тотальная буллезная эмфизема. Кисты, наполненные жидкостью, практически полностью заменили здоровые ткани легких. С этим диагнозом он самостоятельно не мог пройти больше 30 метров, так как начинал задыхаться) решился для того, чтоб у его сына был живой отец.

Медики говорят, что после операции по пересадке мужчина уже дышит самостоятельно и чувствует себя прекрасно.

[ + – ] Медики производят пересадку органов от посмертного донора ликвидатору аварии на ЧАЭС Фото: пресс-служба Минздрава

Напомним, в октябре в Херсоне провели уникальную операцию по пересадке органа. Тогда 38-летняя жительница Олешек стала донором для своего 42-летнего супруга, страдающего хроническим заболеванием почек.

Фокус также писал, что в апреле 2021 года в киевской больнице "Охмадет" 11-летнему мальчику провели посмертную пересадку почки. Донором стала умершая от инсульта жительница Запорожья.