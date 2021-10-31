Жена отдала свою почку мужу. В Херсоне провели уникальную операцию по пересадке органа

Перед операцией супруги в течение полутора месяцев проходили все необходимые обследования. Теперь херсонские врачи планируют пересаживать донорские органы на постоянной основе, поскольку очередь на них – уже 30 человек.

Первая семейная трансплантация почки была проведена в Херсонской областной больнице: 38-летняя жительница Олешек стала донором для своего 42-летнего супруга, страдающего хроническим заболеванием почек, сообщается на сайте Херсонского облсовета.

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До операции последние семь лет мужчина три раза в неделю вынужден был проходить гемодиализ, однако теперь это позади.

Операцию провели херсонские врачи совместно с коллегами из Киева во главе с врачом-трансплантологом Николаем Поляковым и заведующим центром трансплантации Киевской областной клинической больницы Михаилом Загрийчуком.

[ + – ] Радостной новостью поделился и главврач больницы Виктор Короленко

По словам заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии и главного координатора трансплантации в Херсоне Юрия Спирина, перед операцией и донор, и реципиент прошли обследование в Киевской областной клинической больнице, где им сделали все иммунологические тесты и компьютерные томограммы.

Главврач медучреждения Виктор Короленко назвал эту операцию "историческим событием". Он уточнил, что команда врачей полтора месяца сопровождала супругов и проводила все необходимые обследования:

[ + – ] Операцию уже назвали новым направлением в медицине Херсонщины

"Мы выполнили задачу, к которой шли более полутора лет. У нас были желания и знания, и мы нашли возможность для их реализации. Спасенная жизнь первая, но не последняя. Работаем над тем, чтобы начать пересадку других органов: сердца, печени и легких", – подчеркнул доктор, добавив, что операция была бесплатной.

Сейчас, говорит доктор, в списке ожидания на трансплантацию почки – 26 человек, сердца – четыре человека.

"Один человек, у которого диагностируют смерть мозга, может спасти много жизней – это 2 легких, 2 почки, и сердце. Это 5 человек, и мы готовы делать эти операции в Херсоне", – заявил Короленко в комментарии журналистам.

Он добавил, что очень важно донести обществу важность донорства органов и изменить его отношение к трансплантологию. Медик отметил, что в месяц фиксируетсся от 15 до 20 инсультов и смертельные ДТП. Эти люди являются потенциальными донорами, которые могли бы спасти другие жизни.

В дальнейшем подобные операции станут тут постоянными. Минздрав включил Херсонскую областную больницу в пилотный проект по трансплантации органов.

Напомним, в апреле в киевской больнице "Охмадет" 11-летнему мальчику провели посмертную пересадку почки. Донором стала умершая от инсульта жительница Запорожья.