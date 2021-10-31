Дружина віддала свою нирку чоловікові. У Херсоні провели унікальну операцію з пересадки органу

Перед операцією подружжя протягом півтора місяця проходило всі необхідні обстеження. Наразі херсонські лікарі планують пересаджувати донорські органи на постійній основі, оскільки черга на них – уже 30 осіб.

Перша сімейна трансплантація нирки була проведена в Херсонській обласній лікарні: 38-річна мешканка Олешок стала донором для свого 42-річного чоловіка, який страждає на хронічне захворювання нирок, повідомляється на сайті Херсонської облради.

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До операції останні сім років чоловік тричі на тиждень змушений був проходити гемодіаліз, проте тепер це позаду.

Операцію провели херсонські лікарі спільно з колегами з Києва на чолі з лікарем-трансплантологом Миколою Поляковим та завідувачем центру трансплантації Київської обласної клінічної лікарні Михайлом Загрійчуком.

[ + – ] Радісною новиною поділився і головний лікар лікарні Віктор Короленко

За словами завідувача відділення серцево-судинної хірургії та головного координатора трансплантації в Херсоні Юрія Спіріна, перед операцією і донор, і реципієнт пройшли обстеження у Київській обласній клінічній лікарні, де їм зробили всі імунологічні тести та комп'ютерні томограми.

Головлікар медустанови Віктор Короленко назвав цю операцію "історичною подією". Він уточнив, що команда лікарів півтора місяці супроводжувала подружжя та проводила всі необхідні обстеження:

[ + – ] Операцію вже назвали новим напрямом у медицині Херсонщини

"Ми виконали завдання, до якого йшли понад півтора роки. У нас були бажання та знання, і ми знайшли можливість для їх реалізації. Врятоване життя перше, але не останнє. Працюємо над тим, щоб розпочати пересадку інших органів: серця, печінки та легень", – наголосив доктор, додавши, що операція була безкоштовною.

Зараз, каже лікар, у списку очікування на трансплантацію нирки – 26 осіб, серця – чотири особи.

"Одна людина, у якої діагностують смерть мозку, може врятувати багато життів – це 2 легені, 2 нирки, і серце. Це 5 людей, і ми готові робити ці операції у Херсоні", – заявив Короленко у коментарі журналістам.

Він додав, що дуже важливо донести суспільству важливість донорства органів та змінити його ставлення до трансплантології. Медик зазначив, що за місяць фіксується від 15 до 20 інсультів та смертельні ДТП. Ці люди є потенційними донорами, які б врятувати інші життя.

Надалі подібні операції стануть тут незмінними. МОЗ включило Херсонську обласну лікарню до пілотного проекту з трансплантації органів.

Нагадаємо, у квітні у київській лікарні "Охмадит" 11-річному хлопчику провели посмертну пересадку нирки. Донором стала мешканка Запоріжжя, яка померла від інсульту.