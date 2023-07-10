В Украине впервые пересадили сердце ребенку: маме 4-летнего донора разрешили послушать его биение

Новое сердце получила девочка 6 лет. Трансплантацию проводил известный врач-кардиохирург Борис Тодуров.

Related video

В Украине впервые медики провели операцию по трансплантации сердца ребенка. Ее сделали 6-летней девочке. Донором органа стал погибший 4-летний мальчик. Об успешно проведенной операции сообщают в Институте сердца МОЗ Украины.

"Трансплантация сердца 6-летнему ребенку. Новое сердечко получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо", — сообщили в Институте сердца.

Операцию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца МЗ Украины — Борис Тодуров совместно с командой врачей заведения.

Как сообщила в сети журналистка Виолетта Киртока, разрешение на трасплантацию сердца 6-летней девочке дала мама погибшего 4-летнего мальчика.

"После трансплантации ей разрешили послушать, как оно бьется в другой груди. Это и есть для меня — смертью смерть преодолел. Какой надо быть смелой и сильной, чтобы дать разрешение на пересадку сердца, теряя сына. И дать шанс жить другому ребенку, который также погибает. И спасти его", — написала журналистка.

Она добавила фотографию, на которой мама мальчика с помощью стетоскопа слушает, как бьется сердце ее сына.

Напомним, что после того, как во Львовской клинической больнице скорой помощи впервые прошла операция по пересадке легких, туда обратились три женщины, которые нуждаются в пересадке матки.

Во Львове врачи провели уникальную операцию по пересадке органов от мертвого донора. Так, покойный мужчина фактически спас жизнь пяти пациентов.