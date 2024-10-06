Мужчина после пересадки сердца нашел и полюбил жену покойного донора (фото)

Сонни Грэм сразу заметил, что его жизнь меняется, в частности он стал более эмоциональным и беспокойным.

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57-летнему американцу Сонни Грэму из Джорджии пересадили сердце 33-летнего самоубийцы Терри Коттла. После тяжелой трансплантации жизнь мужчины начала постепенно меняться, в конце концов — он заметил, что повторяет судьбу донора. Об истории, случившейся в 1995 году, пишет издание LADbible.

Пройдя курс реабилитации, Сонни не мог не замечать, что кое-что в его жизни меняется, в частности он стал более эмоциональным и беспокойным, а также полюбил пиво и хотдоги.

Через год благодарный за спасенную жизнь американец решил отправить письмо семье Терри и лично поблагодарить его жену — Шерил.

Терри Коттл покончил с собой в 1995 году Фото: Family Handout

В январе 1997 года Грэм вместе с женой встретились с 30-летней вдовой, а в апреле того же года его даже попросили отвести ее под венец во время церковного обряда.

Со временем Сонни осознал, что перенял не только гастрономические предпочтения Терри, но и влюбился в его жену.

"Мне казалось, что я знаю ее много лет и не мог оторвать глаз. Просто пялился", — вспоминает мужчина их первую встречу.

Таким образом 38-летний брак Грэмов закончился, а позже и Шерил ушла от своего второго мужа Джорджа Уоткинса.

В 2001 году влюбленные съехались. Поначалу их отношения, мягко говоря, не были гладкими, но в декабре 2004 года они таки обручились. К сожалению, это было не последнее совпадение в судьбе двух мужчин: Сонни, как и Терри, покончил жизнь самоубийством 1 апреля 2008 года.

Сонни Грэм заметил изменения в своей жизни Фото: Family Handout

Напомним, ранее Фокус писал, что у 58-летней Кармел Руголино из Мельбурна (Австралия) был нетипичный и сложный путь к материнству. После того как ее врач-репродуктолог сообщил, что можно начинать процедуру ЭКО, женщина обратилась к своему давнему другу с неожиданной просьбой — стать донором спермы, а потом влюбилась в него.

А вот 35-летний мужчина отказался пожертвовать почку родной сестре, потому что она вышла замуж за его обидчика. В школе автора истории жестоко травили из-за сексуальной ориентации. Это могло остаться в далеком прошлом, но теперь ему приходится видеть человека, который издевался над ним, на каждой семейной встрече.