Наростили череп: у Польщі дитині врятували життя, зробивши унікальну операцію (фото)

Дівчинка народилася без частини черепа на потиличній частині. Щоб урятувати життя дитини, фахівці виготовили точну 3D модель її черепа, що дозволило лікарям побачити ступінь втрати кісткової тканини та допомогло їм спланувати операцію.

Польські фахівці провели інноваційну операцію дівчинці, яка народилася без частини черепа в області потилиці. Для того, щоб закрити вроджений дефект, використали модель візуалізації, роздруковану на 3D-принтері. Про те, як врятували життя дитині польські хірурги, пише британська Daily Mail.

У дівчинки з польського міста Ряшів виявили вроджений дефект, через який п'ята частина черепа не сформувалася належним чином на потилиці. Під час вагітності деформацію не помітили, і лікарі побачили її лише в лютому після народження.

Патологія життєво небезпечна, оскільки відкрита частина мозку була схильна до інфекцій, що в кінцевому підсумку напевно призвело б до смертельного результату. Щоб усунути проблему, медики мали чотири дні. За цей час вони зробили детальні знімки черепа дитини та відправили їх до компанії з 3D-друку, яка виготовила копію 1:1, що дозволило лікарям побачити ступінь втрати кісткової тканини та допомогло їм спланувати операцію.

[ + – ] Фахівці з 3D-технологій Sygnis створили тривимірну модель, щоб допомогти хірургам побачити область відсутньої кістки черепа

Операція тривала дві години, під час якої хірурги наклали латку на потиличну частину зі шкіри та інших м'яких тканин дівчинки. Однак проблема розв'язана лише частково, оскільки в майбутньому будуть потрібні подальші операції з відновлення недостатньої кістки, в яких також використовуватиметься технологія 3D-друку. А поки дитина перебуває під наглядом — лікарі стежитимуть за станом дівчинки та за тим, як наростатиме черепна кістка на потилиці.

"Це дуже рідкісний дефект, і за 20 років моєї роботи мені вперше довелося зіткнутися з такою процедурою. Тож для мене це була дуже інноваційна процедура", — розповів професор Лукаш Краковчик, який провів операцію.

За його словами, технологія 3D-друку допомогла точно визначити втрату кісткової тканини, що значно полегшило планування операції та її обсяг, а також скоротило час операції.

"Дитину чекає ще одна операція, цього разу з реконструкції кісток черепа. Але ми знаємо, що кістки ростуть, і тому потрібно поки почекати з цим етапом", — зазначив Краковчик.

Методи створення 3D моделі черепа

Представник компанії Sygnis, яка виконала роботу зі створення 3D моделі черепа, сказав, що через обмежений час їм довелося використовувати дві різні технології, щоб уникнути ризику і виконати свою роботу максимально точно.

Для створення першої копії черепа технологічна компанія використовувала селективне лазерне спікання (SLS) — метод, у якому відбувається сплавлення шарів нейлонового порошку.

[ + – ] Принцип дії технології SLS

Для другої моделі вони також використовували стереолітографію (SLA), за якою світлочутлива смола твердне шар за шаром.

[ + – ] Принцип дії технології SLA

"Технології SLS та SLA відрізняються високою точністю та деталізацією, що дуже важливо у випадку анатомічних моделей. Точність SLS-моделі склала до 0,125 мм у деталях, і компанія змогла виготовити її за "відносно короткий час друку", — розповів фахівець Sygnis.

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