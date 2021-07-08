У Львові вперше зробили гінекологічну операцію за допомогою робота Da Vinci (фото)

Завдяки міні-інвазивній операції, 19-річна дівчина виписалася з лікарні на другий день після хірургічного втручання.

Уперше в Західній Україні фахівці клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова виконали гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як повідомляє пресслужба лікувального закладу у Facebook, їхньою пацієнткою стала 19-річна дівчина, яка протягом двох років страждала від постійних тазових болів і порушення менструального циклу. Крім цього, зазначили медики, у дівчини було діагностовано безпліддя.

"Після ретельного обстеження фахівці виявили дермоїдну кісту правого яєчника. Це пухлинне, хоча і доброякісне, утворення, найчастіше підлягає тільки хірургічному лікуванню. Зазвичай, така кіста утворюється ще з народження", — розповіли в лікарні.

З огляду на вік і захворювання пацієнтки, медики прийняли рішення виконати хірургічне втручання за допомогою роботизованої системи Da Vinci.

Зазначається, що використання мікроінструментів і 3D зображення високої чіткості дозволило фахівцям видалити кісту за допомогою декількох маленьких проколів.

[ + – ] Хірург [ + – ] Під час операції [ + – ] Один з хірургів [ + – ] Медичний працівник [ + – ] Медик біля пульта робота

У лікарні повідомляють, що втручання пройшло успішно. Міні-інвазивність процесу дозволила дівчині вже на другий день після операції виписатися з лікарні.

Нагадаємо, у березні в цій лікарні провели унікальну операцію — уперше в Україні робот-хірург da Vinci прооперував дитину.

Також у цій медустанові провели трансплантацію органів від одного донора відразу чотирьом пацієнтам. Посмертним донором стала 45-річна місцева жителька, яка померла від розриву аневризми.

Фокус писав про те, що МОЗ розраховує у 2021 році провести в Україні понад 250 трансплантацій.