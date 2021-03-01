У Львові робот вперше прооперував дитину (відео)

Для операції застосована роботизована система da Vichi, завдяки чому здорові тканини практично не зазнали пошкоджень.

У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова провели унікальну операцію — вперше в Україні робот-хірург da Vinci прооперував дитину. Про це повідомив директор клініки Олег Самчук.

Пацієнтка, 13-річна дівчинка, народилася з патологією кишечника. Ваду тричі намагалися усунути під час операцій відкритим способом, але складні хірургічні втручання лише погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність. Дівчинка страждала від болю, що супроводжується блювотою. Усунення спайок відкритим способом, як робили раніше, загрожувало виникненням нових.

У розвинених країнах такі патології усуваються за допомогою роботизованих систем da Vinci. Вони дозволяють проводити операції без здійснення великих розрізів тканин, що мінімізують розвиток спайкового процесу в майбутньому.

За допомогою da Vinci в клініці дитині зробили три проколи розміром по вісім міліметрів. У черевну порожнину ввели камеру, яка передавала на монітор зображення в тривимірній проекції з 20-кратним збільшенням. Хірург, який сидів за пультом, ліквідував множинні спайки з мінімальним пошкодженням здорових тканин. На їх видалення потрібно майже три години.

Лікарі зазначають, що операція пройшла успішно. Дівчинку більше не турбують болі в животі, вона встає з ліжка і вже ходить по коридору.

Робот-асистована хірургічна система da Vinci Surgical System виробляється компанією Intuitive Surgical (США), вона була дозволена до застосування в 2000 році. Використовується в декількох сотнях клінік по всьому світу. Складається з двох блоків, перший призначений для хірурга-оператора, а другий — чотирирукий робот-маніпулятор — є виконавчим пристроєм.

Одна з рук робота тримає відеокамеру, що передає зображення оперованої ділянки, дві інші в режимі реального часу відтворюють рухи, що здійснюються хірургом, а четверта виконує функції асистента хірурга.

Маса апарату — півтонни. Хірург сідає за пульт, який дає можливість бачити оперовану ділянку в трьох проекціях із багаторазовим збільшенням і використовує джойстики для управління інструментами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що львівський da Vinci — єдиний в країні. Це подарунок спонсора.

Наприкінці грудня минулого року першу в Східній Європі операцію з видалення пухлини позапечінкових шляхів із використанням неінвазивного методу радіочасточної абляції (ELRA), тобто її випалювання, провели у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

У лікарні швидкої медичної допомоги Львова провели трансплантацію органів від одного донора відразу чотирьом пацієнтам. Посмертним донором стала 45-річна місцева жителька, яка померла від розриву аневризми.