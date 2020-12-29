Во Львове провели уникальную операцию по удалению опухоли внепеченочных путей без разреза

Злокачественное новообразование буквально "выжгли" с помощью новейшей методики

Первую в Восточной Европе операцию по удалению опухоли внепеченочных путей с использованием неинвазивного метода радиочасточной абляции (ELRA), то есть ее выжигание, провели во Львовской клинической больнице скорой медпомощи. Об этом сообщается на странице медучреждения в Фейсбуке.

Врачи отметили, что эта патология относится к заболеваниям с пессимистичным прогнозом новообразований брюшной полости. Традиционным операционным путем добраться до таких опухолей невозможно из-за их труднодоступности, что существенно усложняет процесс лечения.

Вмешательство провели специалисты блока панкреато-билиарной рентген интервенционной эндоскопии и Центра хирургии Адриан Квит и Алексей Кушнирук.

Фото: Facebook/КБСМП Львова

Перед тем, как приступить к операции, специалисты после установки необходимого оборудования провели Zoom-конференцию с ведущим специалистом Южной Кореи, во время которой согласовали теоретические и технические аспекты для первого в Украине операционного вмешательства такого типа. Ведь до сих пор эта методика применялась только при "открытых" операциях.

Фото: Facebook/КБСМП Львова

"Сама методика заключается в уничтожении опухоли радиочастотным излучением, которое передается через заведения зонд в зону опухолевого роста под комбинированным эндоскопическим и рентген контролем. Поэтому проходит полная деструкция зоны опухолевого роста", – говорится в публикации.

Фото: Facebook/КБСМП Львова

В больнице отметили, что после такой операции пациенты получают шанс прожить дольше, возможно даже полное выздоровление.

Врачи рассказали, что в ближайшее время таким образом будет выполнен ряд аналогичных операций на поджелудочной железе, чтобы добраться до локально неоперабельных опухолей.

В этой же больнице впервые проведена операция по пересадке печени. Кроме того, от этого же донора пересадили сердце и две почки.

Ранее в Александровской больнице Киева пациенту впервые имплантировали механическое сердце. Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдал тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов.