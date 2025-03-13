Модель перенесла столько операций, что ее перестали узнавать по паспорту (фото)

Яна Прасерес подверглась множеству пластических операций, включая полную "гармонизацию" лица, несколько ринопластик и подтяжку тела. Всего на изменения внешности она потратила более 980 000 долларов.

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Известная модель и инфлюенсер Яна Прасерес, потратившая около миллиона долларов на косметические операции, столкнулась с неожиданной проблемой во время поездки в США. Ее внешний вид настолько изменился, что сотрудники иммиграционного контроля не узнали ее по паспорту и задержали для проверки личности. Об этом пишет New York Post.

35-летняя Прасерес была остановлена в аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) перед вылетом в США. Сотрудники миграционной службы заподозрили, что фотография в ее паспорте не соответствует реальному облику пассажирки. В результате модель была вынуждена провести 40 минут на допросе, пока ее личность не была подтверждена.

"Я всегда знала, что однажды это может случиться, ведь моя внешность значительно изменилась. Но все равно это был шок — не ожидаешь, что тебя могут задержать, когда ты ничего не нарушаешь", — призналась Яна.

После инцидента модель всерьез задумалась о необходимости обновить документы Фото: Jam Press

По информации СМИ, Прасерес подверглась множеству пластических операций, включая полную "гармонизацию" лица, несколько ринопластик и подтяжку тела. Всего на изменения внешности она потратила более 980 000 долларов. В ее устаревшем паспорте запечатлен образ с более темными волосами, широким носом и менее выразительным макияжем.

После инцидента модель всерьез задумалась о необходимости обновить документы.

"Я не хочу снова переживать такой момент. Как только я прибыла в пункт назначения, я начала собирать документы для получения нового паспорта с актуальной фотографией", — рассказала Прасерес.

Всего на изменения внешности модель потратила более 980 000 долларов Фото: Jam Press

Этот случай вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Многие пользователи сочли ситуацию ироничной, а некоторые отметили, что частые изменения внешности могут привести к неожиданным последствиям.

Ранее Фокус сообщал, что модель шокировала мужчин необычными правилами. Яна Працерес считает, что отношения должны приносить пользу обоим партнерам, и ожидает, что ее избранник не только будет уважать ее желания, но и вкладываться в их совместное развитие.

Также стало известно, что модель заработала более 1 млн фунтов стерлингов, переодеваясь в эльфа. Иви Риз начала свой карьерный путь в 19 лет и за 9 лет стала одной из ключевых фигур в искусстве перевоплощения, заслужив прозвище "Регина Джордж мира косплея". Девушка не планирует останавливаться на достигнутом.