Модель перенесла стільки операцій, що її перестали впізнавати за паспортом (фото)

Яна Прасерес зазнала безлічі пластичних операцій, включно з повною "гармонізацією" обличчя, кількома ринопластиками і підтяжкою тіла. Загалом на зміни зовнішності вона витратила понад 980 000 доларів.

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Відома модель та інфлюенсер Яна Прасерес, яка витратила близько мільйона доларів на косметичні операції, зіткнулася з несподіваною проблемою під час поїздки до США. Її зовнішній вигляд настільки змінився, що співробітники імміграційного контролю не впізнали її за паспортом і затримали для перевірки особи. Про це пише New York Post.

35-річна Прасерес була зупинена в аеропорту Сан-Паулу (Бразилія) перед вильотом до США. Співробітники міграційної служби запідозрили, що фотографія в її паспорті не відповідає реальному вигляду пасажирки. У результаті модель була змушена провести 40 хвилин на допиті, поки її особистість не було підтверджено.

"Я завжди знала, що одного разу це може трапитися, адже моя зовнішність значно змінилася. Але все одно це був шок — не очікуєш, що тебе можуть затримати, коли ти нічого не порушуєш", — зізналася Яна.

Після інциденту модель всерйоз задумалася про необхідність оновити документи Фото: Jam Press

За інформацією ЗМІ, Прасерес піддалася безлічі пластичних операцій, включно з повною "гармонізацією" обличчя, кількома ринопластиками і підтяжкою тіла. Загалом на зміни зовнішності вона витратила понад 980 000 доларів. У її застарілому паспорті зображений образ із темнішим волоссям, широким носом і менш виразним макіяжем.

Після інциденту модель серйозно задумалася про необхідність оновити документи.

"Я не хочу знову переживати такий момент. Щойно я прибула в пункт призначення, я почала збирати документи для отримання нового паспорта з актуальною фотографією", — розповіла Прасерес.

Загалом на зміни зовнішності модель витратила понад 980 000 доларів Фото: Jam Press

Цей випадок викликав хвилю обговорень у соціальних мережах. Багато користувачів визнали ситуацію іронічною, а деякі зазначили, що часті зміни зовнішності можуть призвести до несподіваних наслідків.

Раніше Фокус повідомляв, що модель шокувала чоловіків незвичайними правилами. Яна Працерес вважає, що стосунки мають приносити користь обом партнерам, і очікує, що її обранець не тільки поважатиме її бажання, а й вкладатиметься в їхній спільний розвиток.

Також стало відомо, що модель заробила понад 1 млн фунтів стерлінгів, переодягаючись в ельфа. Іві Різ почала свій кар'єрний шлях у 19 років і за 9 років стала однією з ключових фігур у мистецтві перевтілення, заслуживши прізвисько "Регіна Джордж світу косплею". Дівчина не планує зупинятися на досягнутому.