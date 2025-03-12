"Читает" самолеты на ходу: китайский ИИ лишил пилотов CША надежды на победу в воздушном бою

Технология позволяет машине улавливать малейшие движения крыльев и хвоста даже самых маневренных истребителей, таких как F-35.

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Ученые из Северо-Западного института машиностроения и электротехники, базирующегося в китайском городе Сяньян, заявили о создании искусственного интеллекта, способного совершать непредсказуемые фигуры высшего пилотажа. На исследование, опубликованное в Journal of Gun Launch & Control в конце 2024 года, обратило внимание издание South China Morning Post.

Последним тактическим преимуществом человека над машиной в воздушном бою было умение действовать непредсказуемо и находчиво выполнять сложные маневры. По мнению исследователей, новый ИИ тоже так умеет и может сделать беззащитными даже самые маневренные истребители, такие как американский F-15.

Недавно также стало известно, что Китай разрабатывает роботов с термобарическим оружием. Машины, напоминающие собак, планируют использовать в городских боях.

Группа под руководством старшего инженера Линь Живэя изучила критический недостаток существующих систем воздушного боя на основе искусственного интеллекта, а именно — зависимость от прогнозов на основе траектории. Пилоты-люди могут выполнять внезапные нелинейные маневры, которые алгоритмы не в состоянии предсказать.

Чтобы обойти это ограничение, разработчики сосредоточились физической механике вражеских самолетов. Их метод сочетает в себе передовую инфракрасную визуализацию с прогнозным моделированием на основе модифицированной нейронной сети YOLOv8 для прогнозирования действий противника путем обнаружения едва заметных движений крыльев и хвоста. Это позволит быстро реагировать на действия истребителей противника.

В 2023 году ВВС США впервые провели воздушный бой пилотируемого F-16 против самолета X-62A под управлением ИИ. Имитация воздушного боя происходила на расстоянии 600 метров и на скорости более 1900 км/ч.