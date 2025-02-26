Уступает только ядерной бомбе: Китай разрабатывает роботов с термобарическим оружием

По мнению китайских ученых, роботы-собаки с термобарическим оружием могли бы зачищать подземные комплексы в городах, где цели могут прятаться или маскироваться.

Related video

Ученые, связанные с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), рассматривают возможность оснащения наземных роботов-собак мощным термобарическим оружием. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Китайские ученые полагают, что наземные роботы могут участвовать в городских боях. Ранее на военных учениях в Китае был замечен робот-собака с пулеметом, однако термобарическое оружие сделает эти аппараты более смертоносными.

Как отмечают в издании, термобарическое оружие или вакуумная бомба использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва, который длится значительно дольше, чем при традиционном взрыве. По наносимому ущербу оно уступает только ядерному оружию.

Термобарическое оружие выпускает мелкое облако взрывчатого вещества по всей намеченной цели. Затем этот распыленный материал воспламеняется. Возникающий в результате взрыва огненный шар может достигать температуры 2500 градусов по Цельсию. По некоторым данным, он может разрушить бункеры толщиной четыре метра.

Важно

В Индии на военном параде шагали робото-собаки: чем они удивили зрителей (видео)

По словам исследователей, робопсы с термобарическим оружием могут использоваться для зачистки подземных комплексов в городских условиях, где цели могут прятаться или иметь больше возможностей для маскировки. Речь идет об участках, где глушение GPS, электромагнитные помехи и другие причины негативно влияют на использование традиционного оружия.

Ученые также предполагают, что наземные роботы будут работать в команде с БПЛА. Исследователи провели испытания таких групп беспилотников роботов на макетах городских полей сражений. В ходе испытаний дроны получили оценку по таким параметрам, как ситуационная осведомленность, командный контроль и скоординированность ударов.

Напомним, американская компания Throwflame выпустила собаку-робота с огнеметом для дистанционного разведения огня.