Поступається лише ядерній бомбі: Китай розробляє роботів із термобаричною зброєю

На думку китайських учених, роботи-собаки з термобаричною зброєю могли б зачищати підземні комплекси в містах, де цілі можуть ховатися або маскуватися.

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Вчені, пов'язані з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК), розглядають можливість оснащення наземних роботів-собак потужною термобаричною зброєю. Про це пише портал Interesting Engineering.

Китайські вчені вважають, що наземні роботи можуть брати участь у міських боях. Раніше на військових навчаннях у Китаї було помічено робота-собаку з кулеметом, однак термобарична зброя зробить ці апарати більш смертоносними.

Як зазначають у виданні, термобарична зброя, або вакуумна бомба, використовує кисень із навколишнього повітря для створення високотемпературного вибуху, який триває значно довше, ніж під час традиційного вибуху. За шкодою, яку вона завдає, вона поступається тільки ядерній зброї.

Термобарична зброя випускає дрібну хмару вибухової речовини по всій наміченій цілі. Потім цей розпорошений матеріал запалюється. Вогняна куля, що виникає в результаті вибуху, може досягати температури 2500 градусів за Цельсієм. За деякими даними, вона може зруйнувати бункери завтовшки чотири метри.

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За словами дослідників, робопси з термобаричною зброєю можуть використовуватися для зачистки підземних комплексів у міських умовах, де цілі можуть ховатися або мати більше можливостей для маскування. Йдеться про ділянки, де глушіння GPS, електромагнітні перешкоди та інші причини негативно впливають на використання традиційної зброї.

Вчені також припускають, що наземні роботи працюватимуть у команді з БПЛА. Дослідники провели випробування таких груп безпілотників роботів на макетах міських полів битв. Під час випробувань дрони отримали оцінку за такими параметрами, як ситуаційна обізнаність, командний контроль і скоординованість ударів.

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