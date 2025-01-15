В Індії на військовому параді крокували робото-собаки: чим вони здивували глядачів (відео)

Зграя робото-собак дивувала глядачів під час військового параду в Індії, розповіло видання The Times of India. Тим часом деякі коментатори зауважили, що це здобуток не Індії, а іншої сусідньої країни.

Related video

Індійська армія показала технічні здобутки під час параду, який відбувся 15 січня. Під час параду вітали з новим призначенням нового командувача Південним округом, тим часом глядачі роздивлялись зграю робото-собак. Про те, що уміють робото-пси та оператори, які ними керують, написало видання The Times of India.

Робото-собаки на параді в Індії 15 січня

Індійські медіа повідомили, що в країні відзначили 77 річницю створення збройних сил. З такої нагоди у місті Пуне (неподалік від Мумбая) відбувся парад, на якому військові вихвалялись своїми здобутками, наприклад, технічними новинками. Зокрема, глядачі побачили загін зі 100 робото-собак.

"Відбувся величний марш і показ сучасних бойових машин, що підкреслювало інновації та відданість армії службі", — ідеться у статті.

На відео з місця подій можна побачити кадри з площі, на якій відбувався парад. На майданчику — з десяток робото-собак, а за ними — відповідна кількість операторів з пультами. По команді операторів "собаки" лягають, встають, розвертаються, ідуть у потрібному напрямку. Технічні новинки повинні покращити оперативні можливості бойових підрозділів, розповіли військові. Особливу користь вони принесуть у складній місцевості і при цьому знизять ризики для людей.

У параді взяло участь сім найкращих частин Збройних сил Індії, написали на порталі. Серед іншого, показали бронеавтомобілі, командні пункти з радарами, зенітні установки, а також кавалеристів та піхоту.

Під кадрами з параду і презентацією робото-собак з'явились коментарі глядачів. Дехто з них зауважив, що пристрої виготовлені в Китаї, то ж їх навряд чи можна назвати здобутком Індії. Інші ж наголошували, що сильні сторони війська, якщо вони є, краще не показувати публічно.

Робото-собаки — деталі

Зазначимо, у серпні 2024 року Фокус писав, що робото-собаки вже використовуються бійцями ЗСУ на фронті. Про те, що Україна отримає робото-псів, повідомили в уряді США ще влітку 2022 року. Їхнім головним призначенням було розмінування: завдяки цьому не гинули б ні люди, ні справжні собаки-розміновувачі. Через два роки бійці 28 бригади розповіли про інший напрямок: пристрої патрулювали периметр, вели розвідку, переносили вантажі.

Тим часом у Китаї показали інший тип роботизованих собак. Видання South China Morning Pos опублікувало статтю про платформу на чотирьох "ногах", озброєну кулеметом. Згідно з ідеєю розробників, такі пристрої можна використовувати, наприклад, для визволення заручників. Випробування показали виняткову влучність робото-пса: розсіяння куль на відстані 100 м складала всього лиш п'ять сантиметрів.

Нагадуємо, бійці з підрозділу Kurt & Company 28 ОМБр ЗСУ показали, як застосовують робото-собаку Unitree Go2 PRO на полі бою.