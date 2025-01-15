В Индии на военном параде шагали робото-собаки: чем они удивили зрителей (видео)

Стая робото-собак удивляла зрителей во время военного парада в Индии, рассказало издание The Times of India. Между тем некоторые комментаторы отметили, что это достижение не Индии, а другой соседней страны.

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Индийская армия показала технические достижения во время парада, который состоялся 15 января. Во время парада поздравляли с новым назначением нового командующего Южным округом, тем временем зрители рассматривали стаю робото-собак. О том, что умеют робото-псы и операторы, которые ими управляют, написало издание The Times of India.

Робото-собаки на параде в Индии 15 января

Индийские медиа сообщили, что в стране отметили 77 годовщину создания вооруженных сил. По такому случаю в городе Пуне (недалеко от Мумбая) состоялся парад, на котором военные хвастались своими достижениями, например, техническими новинками. В частности, зрители увидели отряд из 100 робото-собак.

"Состоялся величественный марш и презентация современных боевых машин, что подчеркивало инновации и преданность армии службе", — говорится в статье.

На видео с места событий можно увидеть кадры с площади, на которой проходил парад. На площадке — с десяток робото-собак, а за ними — соответствующее количество операторов с пультами. По команде операторов "собаки" ложатся, встают, разворачиваются, идут в нужном направлении. Технические новинки должны улучшить оперативные возможности боевых подразделений, рассказали военные. Особую пользу они принесут в сложной местности и при этом снизят риски для людей.

В параде приняли участие семь лучших частей Вооруженных сил Индии, написали на портале. Среди прочего, показали бронеавтомобили, командные пункты с радарами, зенитные установки, а также кавалеристов и пехоту.

Под кадрами с парада и презентацией робото-собак появились комментарии зрителей. Некоторые из них отметили, что устройства изготовлены в Китае, поэтому их вряд ли можно назвать достижением Индии. Другие же отмечали, что сильные стороны войска, если они есть, лучше не показывать публично.

Робото-собаки — детали

Отметим, в августе 2024 года Фокус писал, что робото-собаки уже используются бойцами ВСУ на фронте. О том, что Украина получит робото-псов, сообщили в правительстве США еще летом 2022 года. Их главным назначением было разминирование: благодаря этому не гибли бы ни люди, ни настоящие собаки-разминировщики. Через два года бойцы 28 бригады рассказали о другом направлении: устройства патрулировали периметр, вели разведку, переносили грузы.

Тем временем в Китае показали другой тип роботизированных собак. Издание South China Morning Pos опубликовало статью о платформе на четырех "ногах", вооруженной пулеметом. Согласно идее разработчиков, такие устройства можно использовать, например, для освобождения заложников. Испытания показали исключительную меткость робото-пса: рассеивание пуль на расстоянии 100 м составляло всего лишь пять сантиметров.

Напоминаем, бойцы из подразделения Kurt & Company 28 ОМБр ВСУ показали, как применяют робото-собаку Unitree Go2 PRO на поле боя.